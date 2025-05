- Spektakl będzie trwał trzy godziny. Rekonstruujemy ten mecz gem po gemie, set po secie. Spisywaliśmy każdy krok, każdy ruch zarówno Igi Świątek, jak i jej przeciwniczki. Aktorki wcielające się właśnie w Igę Świątek i Naomi Osakę ćwiczyły, miały konsultacje z trenerem tenisa. Korzystaliśmy z pomocy szkoleniowca, który pokazał nam charakterystyczne dla obu zawodniczek ruchy. Pokazał nam też podstawy gry, bo obie aktorki na co dzień nie trenują tego sportu. To było dla nich pierwsze spotkanie z tą dyscypliną. Trzeba było nauczyć się, czym się różni backhand od forehandu. Trzeba było zobaczyć też, jakie ślizgi wykonuje Iga Świątek, a jakie Naomi Osaka. Czym się między sobą różnią, żeby „złapać” specyfikę ruchu każdej z postaci – powiedział Cezary Tomaszewski Radiu Eska.

To będzie także spektakl o reakcjach sportowców na sytuację „o krok od porażki”? O tym, co uruchamia kibiców, widzów, obserwatorów medialnych do wspierania lub hejtowania jednej bądź drugiej z zawodniczek.

Po raz pierwszy w spektaklu autorkami dramaturgii są tenisistki właśnie Iga Świątek i Naomi Osaka. To żart i prawda. Scenariusz rekonstrukcji w oparciu o dostępne materiały medialne przygotowała Iga Gańczarczyk. W obsadzie są Agnieszka Dziewa, Karolina Pewińska, Agnieszka Kulińska, Monika Rostecka, Kuba Pewiński, Jan Kochanowski, Eloy Moreno Gallego, Krzysztof Szczepańczyk.

Premiera 31 maja 2025 w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia we Wrocławiu.