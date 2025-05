Nagrodą im. Edwarda J. Wende wyróżnia się osoby zaangażowane w działalność publiczną, krzewienie i podnoszenie kultury prawnej, realizację idei państwa prawa oraz promocję polskiego i europejskiego dorobku prawnego.

Poza nagrodą, która ma także wymiar finansowy (15 tys. zł z Funduszu im. Edwarda J. Wende), po raz kolejny przyznane zostanie także wyróżnienie dla inicjatywy, instytucji lub organizacji spełniającej powyższe kryteria. Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł sfinansuje Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców.

Zgłaszać można zarówno osoby typowane do nagrody, jak i instytucje, organizacje czy inicjatywy do wyróżnienia.

Zgłoszenia kandydatur można nadsyłać mailowo do 30 maja 2025, do godz. 14:00. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe do nagrody i wyróżnienia dostępne na stronie:

www.fdp.org.pl/nagrodawende