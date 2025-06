Ryszard Petru: Za to zapłacił Rafał Trzaskowski

„Dziś pamiętam hasło, nie pamiętam, co by się miało wydarzyć”

- Z perspektywy czasu pamiętam tylko hasło „wygra cała Polska”, natomiast nie pamiętam, co by się miało wydarzyć. Było przekonanie, że ludzie są generalnie zadowoleni i musimy zmobilizować wyborców anty-PiS. To była strategia na anty-PiS. To zupełnie nie działa na młodych ludzi i nie wystarcza do tego, by zmobilizować ten elektorat, który w 2023 roku poszedł do wyborów – stwierdził. - Uważam, że można było połączyć wszystkie te agendy: związki partnerskie, kwotę wolną, naprawę wymiaru sprawiedliwości w jedną ofertę z którą Rafał Trzaskowski powinien iść i może nawet trochę przelicytować rząd.

- Nie można powiedzieć „nic się nie stało” i to jest wniosek dla Koalicji, że musimy przyspieszyć. Deregulację trzeba było robić rok temu, składkę zdrowotną trzeba było przyjąć rok temu, związki partnerskie trzeba było przyjąć rok temu. I najwyżej byłoby to zawetowane przez Andrzeja Dudę - mówił Ryszard Petru.

- Najgorsze, co by się mogło wydarzyć, to „nic się nie stało, tamci się bardziej zmobilizowali”. Stało się, jako Koalicja dostaliśmy drugą żółtą kartkę. Uważam, zę przegrana Rafała Trzaskowskiego to jest również nasza przegrana. To od nas zależy, a nie od kogoś innego, jakim krajem będzie Polska, jak się będzie żyło. Ludzie oczekują od nas spełnienia marzeń, a my jesteśmy od tego, żeby to robić - dodał Petru.