Aktualizacja: 17.10.2025 08:14 Publikacja: 17.10.2025 07:46
Festiwal Arcydzieł w Rzeszowie
Foto: Mat. Pras. Teatr im. Siemaszkowej
- Teksty, jeśli są wielkie, rezonują w każdej epoce – mówi dyrektor Jan Nowara, wyjaśniając ideę tegorocznej edycji. – W czasach, gdy świat wydaje się rozpadać na fragmenty, Festiwal Arcydzieł staje po stronie tekstów i opowieści, które mogą dać nadzieję na jego poskładanie. To nie teatr w rozpadzie, lecz teatr, który pogłębia swój przekaz estetycznie, filozoficznie i egzystencjalnie. W wydaniu klasycznych dzieł sztuka staje się najpełniejszą opowieścią o człowieku.
Widzowie obejrzą siedem spektakli konkursowych. Pierwszym będzie „Titanic” w reż. Michała Siegoczyńskiego Teatru im. W. Horzycy w Toruniu. To wielowarstwowa inscenizacja łącząca historię katastrofy z kinowym hitem Jamesa Camerona.
- Opowieść o tym, jak do katastrofy zmierza cudowny produkt myśli ludzkiej, technologii. Jeden z przekazów dotyczących „Titanica” jest taki, że kapitan wiedział o tym, że na trasie jego kursu znajdują się góry lodowe, a mimo to nie zmienił kursu. Czy to jest jakaś metafora dzisiejszego świata? Być może tak. Patrząc na rzeczywistość, także w kontekście wojny w Ukrainie, ale też potężnego kryzysu migracyjnego, czyli całej sytuacji, w jakiej jest Europa, pewnie gdzieś znajdujemy się w takiej podróży, która grozi nam zderzeniem z górą lodową – stwierdził Nowara.
Czytaj więcej
W SkyShowtime powraca „Glina”. W sześcioodcinkowym „Nowym rozdziale” grają Radziwiłowicz, Stuhr i...
Do Rzeszowa przyjedzie też spektakl Pawła Łysaka z Teatru Powszechnego w Warszawie - „Wiśniowy sad” wg Antona Czechowa.
– To opowieść o końcu epoki, o lękach związanych z przyszłością. W interpretacji Pawła Łysaka i wykonaniu Teatru Powszechnego jest „odrosyjskowana”, można powiedzieć: uniwersalna – dodał dyrektor festiwalu.
Teatr Nowy w Poznaniu pokaże „Rejs. Historia” w reż. Radosława Stępnia. W tytułowy rejs wyrusza dwóch Witoldów: młody, płynący w przededniu II wojny światowej z Gdyni do Argentyny, i starszy, powracający do Europy po latach spędzonych na obczyźnie.
dyrektor Jan Nowara
Adaptację „Ferdydurke” wyreżyserował Mariusz Malec, a pokaże ją warszawski Och-Teatr. Przedstawieniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo, zagra kontrabasista Karim Martusewicz (Voo Voo).
Z Teatru Miejskiego w Gliwicach przyjedzie z kolei „Dracula” w reż. Jakuba Roszkowskiego, oparty na powieści Brama Stokera.
Widzowie zobaczą też Nowy Teatr ze Słupska z musicalem „Niech no tylko zakwitną jabłonie” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Spektakl, do którego scenariusz napisała Agnieszka Osiecka, to opowieść o Polsce sprzed i tuż po wojnie, do lat 50. włącznie.
Teatr im. Wandy Siemaszkowej, gospodarz festiwalu, zaprezentuje „Dzieci z Bullerbyn” w reżyserii Sławomira Narlocha.
– Do teatru familijnego wróciliśmy po 11 latach, ze świadomością, że prezentujemy spektakl osnuty na kanwie znakomitej powieści, wielkiej literatury, z walorami teatralnymi, które można śmiało zestawić z arcydziełami, jakie będziemy oglądać w tegorocznym zestawie festiwalowym – powiedział Jan Nowara.
Najlepszy spektakl otrzyma statuetkę WANDĘ 2025.
Czytaj więcej
Wystawa „Niech nas widzą!” na Zamku Królewskim w Warszawie pokazuje na czym polega komunikacja wi...
Podobnie jak w latach ubiegłych, festiwalowi towarzyszyć będą czytania performatywne dramatów powstałych w wyniku współpracy duetów: autor + reżyser, w ramach Sceny Nowej Dramaturgii, organizowanej przez Teatr im. W. Siemaszkowej. To będzie „Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego” Martyny Wawrzyniak, „Atlantis. Fragmenty” Maxa Nowotarskiego oraz „Szachy” Marcina Bałczewskiego.
Program festiwalu wzbogacą spektakle i koncerty, w tym m.in. liryczny „Szafran o miłości” Justyny Szafran, koncert „Dopóki masz ogród” na podstawie wierszy Anny Bernat oraz spektakl „Frankenstein Show” przygotowany przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.
Zaproszony został także spektakl „Obiecuję, obiecuję ci… czyli bajka tylko dla dorosłych” z Teatru Nowe Formy w Warszawie oraz – jako pokaz mistrzowski – spektakl „CCY – WITKAC-Y MENAŻERIA” z Teatru Witkacego w Zakopanem.
Festiwalowi będzie towarzyszyć także wernisaż – 19. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2025.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Teksty, jeśli są wielkie, rezonują w każdej epoce – mówi dyrektor Jan Nowara, wyjaśniając ideę tegorocznej edycji. – W czasach, gdy świat wydaje się rozpadać na fragmenty, Festiwal Arcydzieł staje po stronie tekstów i opowieści, które mogą dać nadzieję na jego poskładanie. To nie teatr w rozpadzie, lecz teatr, który pogłębia swój przekaz estetycznie, filozoficznie i egzystencjalnie. W wydaniu klasycznych dzieł sztuka staje się najpełniejszą opowieścią o człowieku.
„Rohtko” Łukasza Twarkowskiego wg scenariusza i z dramaturgią Anki Herbut, pokazywany cztery razy w Barbican The...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
26 i 29 września 2025 Teatr Capitol stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia artystycznego – światowej prapremie...
Arcydzieło światowej literatury pióra Jana Potockiego, do którego sławy w XX wieku przyczyniła się ekranizacja H...
Każda rodzina kryje sekrety, które potrafią wywrócić życie do góry nogami! Przeżyj sentymentalną podróż z Olafem...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
O ponadczasowości talentu Moliera zaświadcza błyskotliwie uwspółcześniony „Tartuffe” zrealizowany dla Teatru Tel...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas