Będą pracować krócej za tą samą płacę. Ministerstwo ogłosiło listę firm i instytucji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę pracodawców, którzy zakwalifikowali się do pilotażu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Znalazły się na niej prywatne przedsiębiorstwa. Liczną grupę stanowią też instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Publikacja: 17.10.2025 09:00

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

W zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naborze do pilotażowego programu skracającego czas pracy mogli wziąć udział pracodawcy ze wszystkich sektorów gospodarki. Finalnie wnioski złożyły 1994 przedsiębiorstwa i instytucje. Spośród wszystkich aplikujących specjalnie powołana komisja w MRPiPS wyłoniła 90 pracodawców. Jak podaje resort, projekty obejmą łącznie ponad 5 tys. pracowników, a średnia kwota dofinansowania wyniosła ponad pół miliona zł.

Samorządy chcą skracać czas pracy urzędnikom. Niektóre dostaną na to 1 mln zł

Na ogłoszonej liście pokaźną grupę tworzą instytucje publiczne, w tym samorządy. Niektóre z nich mają otrzymać najwyższe możliwe wsparcie, tj. 1 mln zł. Na taką kwotę mogą liczyć gminy Świętochłowice i Żórawina, powiat radomszczański i Dom Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 

Po podpisaniu umów wybrane firmy i instytucje będą miały czas do końca roku, żeby przygotować się do skrócenia czasu pracy. 1 stycznia 2026 ruszy zasadniczy etap pilotażu. Pracodawcy przez rok będą testować, jak wybrane przez nich modele skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia będą sprawdzać się w praktyce. W tym czasie resort będzie zbierać dane od pracowników i pracodawców. Na ich podstawie powstanie raport podsumowujący testowane rozwiązania. Ministerstwo przeanalizuje też możliwość ich realizacji na szerszą skalę.

Pilotaż nie narzuca jednego, sztywnego rozwiązania. Pracodawcy sami mogli wybrać model, który chcą wdrożyć, w tym czterodniowy tydzień pracy, skrócenie każdego dnia pracy o godzinę lub dwie, wydłużenie urlopu wypoczynkowego albo realizację własnego pomysłu.

Setki firm jest chętnych do testu krótszego czasu pracy. Czy to wystarczy?
Praca
Setki firm jest chętnych do testu krótszego czasu pracy. Czy to wystarczy?
Jakie warunki muszą spełnić firmy i instytucje, aby realizować projekt pilotażu skrócenia czasu pracy?

Ministerstwo przypomina, że pracodawcy, którzy będą realizować projekt pilotażu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia, mogą liczyć na wsparcie – maksymalnie 1 mln zł i nie więcej niż 20 tys. zł w przeliczeniu na jednego pracownika.

Wnioski mogły składać firmy i instytucje, które prowadzą działalność nie krócej niż rok i zatrudniają co najmniej 75 proc. pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania. Każdy projekt pilotażowy obejmie przynajmniej 50 proc. pracowników na różnych stanowiskach. Od stycznia do czerwca 2026 pracodawcy będą skracać czas pracy o 10 proc., a w drugiej połowie roku – o 20 proc.

Warunki zatrudnienia pracowników ani ich wynagrodzenia nie będą mogły ulec pogorszeniu. Pracodawca zostanie także zobowiązany do utrzymania zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego.

Polityka Rząd Praca Kadry Czas Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)

