Dyrektor sprzedaje zebrę fance „Madagaskaru”. Tak Rosja rządzi unikalnym rezerwatem

Askania Nowa to unikalny rezerwat biosfery UNESCO po wschodniej stronie Dniepru, 20 km od Krymu, ostatni tak rozległy fragment dzikiego stepu nadczarnomorskiego. Arka bioróżnorodności, którą właśnie demolują Rosjanie. To tak jakbyśmy my Polacy stracili Puszczę Białowieską.

Publikacja: 17.10.2025 08:20

Askania nowa – unikalny rezerwat przyrody o powierzchni ponad 33 tys. ha – może nie przeżyć rosyjski

Askania nowa – unikalny rezerwat przyrody o powierzchni ponad 33 tys. ha – może nie przeżyć rosyjskiej okupacji. Przyrodnicy ostrzegają, że Rosyjska administracja dąży do zaorania „wszystkiego aż po horyzont”

Foto: archiwum prywatne

Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski

Askania Nowa to kompleks o łącznej powierzchni 33 308 hektarów. Na ten obszar składa się ostatni w Europie fragment dziewiczego stepu, nigdy niezaorany przez człowieka, o powierzchni 11 tys. ha, a także ogromny zwierzyniec (2,33 tys. ha) i zabytkowy park dendrologiczny (170 ha). Rezerwat został wpisany przez UNESCO do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery.

– 24 lutego 2022 r. ja, jak i wszyscy mieszkańcy Askanii Nowej w obwodzie chersońskim, obudziliśmy się od dźwięków wybuchów – wspomina Natalia Korinec, sekretarz naukowa tamtejszego rezerwatu. Nie miała wtedy wątpliwości: – To strzelali Rosjanie i mieszkańcy wyższych pięter mogli zobaczyć te rozbłyski.

