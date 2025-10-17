Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 17.10.2025 09:06 Publikacja: 17.10.2025 08:20
Askania nowa – unikalny rezerwat przyrody o powierzchni ponad 33 tys. ha – może nie przeżyć rosyjskiej okupacji. Przyrodnicy ostrzegają, że Rosyjska administracja dąży do zaorania „wszystkiego aż po horyzont”
Foto: archiwum prywatne
Askania Nowa to kompleks o łącznej powierzchni 33 308 hektarów. Na ten obszar składa się ostatni w Europie fragment dziewiczego stepu, nigdy niezaorany przez człowieka, o powierzchni 11 tys. ha, a także ogromny zwierzyniec (2,33 tys. ha) i zabytkowy park dendrologiczny (170 ha). Rezerwat został wpisany przez UNESCO do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery.
– 24 lutego 2022 r. ja, jak i wszyscy mieszkańcy Askanii Nowej w obwodzie chersońskim, obudziliśmy się od dźwięków wybuchów – wspomina Natalia Korinec, sekretarz naukowa tamtejszego rezerwatu. Nie miała wtedy wątpliwości: – To strzelali Rosjanie i mieszkańcy wyższych pięter mogli zobaczyć te rozbłyski.
