Askania Nowa to kompleks o łącznej powierzchni 33 308 hektarów. Na ten obszar składa się ostatni w Europie fragment dziewiczego stepu, nigdy niezaorany przez człowieka, o powierzchni 11 tys. ha, a także ogromny zwierzyniec (2,33 tys. ha) i zabytkowy park dendrologiczny (170 ha). Rezerwat został wpisany przez UNESCO do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery.

– 24 lutego 2022 r. ja, jak i wszyscy mieszkańcy Askanii Nowej w obwodzie chersońskim, obudziliśmy się od dźwięków wybuchów – wspomina Natalia Korinec, sekretarz naukowa tamtejszego rezerwatu. Nie miała wtedy wątpliwości: – To strzelali Rosjanie i mieszkańcy wyższych pięter mogli zobaczyć te rozbłyski.