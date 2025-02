Opera Narodowa. Dyrektor poszukiwany w trybie ekspresowym

W rozdyskutowanych mediach społecznościowych pojawiły się oczywiście kolejne nazwiska tych, których zabrakło na liście: dyrygenta Łukasza Borowicza, śpiewaka Tomasza Koniecznego, choreografa Krzysztofa Pastora i innych. To są artyści o ogromnym dorobku, lubiani i cenieni, ale zajęci swoimi karierami. Dyrekcję Opery Narodowej otrzymuje się natomiast nie dzięki sympatii widzów oraz własnym sukcesom. Kierowanie instytucją o tak wielkim budżecie i zatrudniającą tysiąc osób wymaga przede wszystkim umiejętności menedżerskich oraz rezygnacji z osobistych ambicji artystycznych.

Opera Narodowa. Konkurs zamknięty czy otwarty

Nie brakuje oczywiście kolejnych głosów, by taki konkurs miał charakter otwarty i by dopuszczono do niego także kandydatów z zagranicy. O dziwo postulują to także ci, którzy uważają się za znawców światowej opery. Aż prosi się, by poprosić o jeden przykład teatru operowego rangi narodowej, gdzie dyrektora wybiera się w otwartym konkursie i przy wtórze powszechnej publicznej dyskusji, jak nieuchronnie by rozgorzała.

Wybór dyrektora to zadania dla rad administracyjnych teatru, zarządów lub ministra kultury. We Francji tradycją jest ponadto, że w proces decyzyjny włącza się prezydent, który zaprasza wybranego delikwenta i mocą swojego autorytetu namawia go, by przyjął otrzymaną propozycję.

Nierealne jest również oczekiwanie, by do rywalizacji obok grona osób, które zgłaszają się do każdego konkursu otwartego, stanęli uznani menedżerowie zagraniczni, nieznający przecież polskich układów i realiów. Nie jest to im potrzebne, bo ewentualna przegrana może jedynie narazić ich pozycję na szwank.

Doświadczenia wielu konkursów pokazują, że w przypadku narodowych instytucji są u nas raczej rodzajem zasłony dymnej. Dowodzą przede wszystkim słabej pozycji kolejnych ministrów kultury, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za określone wybory personalne. Wybitne osobowości artystyczne czy menedżerskie nie muszą i nie chcą w nich brać udziału, oczekują raczej konkretnych propozycji.