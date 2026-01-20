Aktualizacja: 20.01.2026 13:25 Publikacja: 20.01.2026 13:20
Sprzedaż sieci aptek Gemini zaskoczyła m.in. Głównego Inspektora Farmaceutycznego / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Aliaksandr / Adobe Stock
Mowa o transakcji, w której amerykański fundusz Warburg Pincus sprzedał sieć aptek Gemini czterem europejskim funduszom inwestycyjnym. Każdy z nich nabył po 25 proc. udziałów, co oznacza, że żaden podmiot nie zyskał dominującej pozycji w spółce.
Transakcja jest obecnie, jak przyznał Łukasz Pietrzak, analizowana przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny pod kątem prawnym. Zachodzi bowiem podejrzenie, że może być ona obejściem aktualnego stanu prawnego.
– Na pewno musimy podjąć czynności sprawdzające, bo przy braku reakcji taki model może stać się dominującym sposobem przejmowania przedsiębiorstw – zaznaczył Łukasz Pietrzak.
Jednocześnie z perspektywy przepisów antykoncentracyjnych prawa farmaceutycznego, prawdopodobnie nie doszło tu do niedozwolonych działań.
– W tym przypadku mamy do czynienia z transakcjami, które nie prowadzą do zmiany lub przeniesienia zezwolenia. Spółka, która funkcjonowała, dalej działa pod tą samą nazwą. Nie zmienia się zatem zezwoleniobiorca, a więc rozpoczęcie funkcjonowania w takiej strukturze nie wymaga żadnego wstępnego działania ze strony inspekcji farmaceutycznej – wyjaśnił główny inspektor farmaceutyczny w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
W dalszej części wywiadu Łukasz Pietrzak opowiedział o przygotowanym przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, a także m.in. o kwestiach bezpieczeństwa lekowego czy ewentualnego powołania „policji farmaceutycznej”.
Czytaj więcej: GIF o kulisach sprzedaży sieci aptek. Zaskakująca transakcja sprytnym obejściem prawa?
