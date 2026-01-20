Mowa o transakcji, w której amerykański fundusz Warburg Pincus sprzedał sieć aptek Gemini czterem europejskim funduszom inwestycyjnym. Każdy z nich nabył po 25 proc. udziałów, co oznacza, że żaden podmiot nie zyskał dominującej pozycji w spółce.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przygląda się sprzedaży sieci aptek Gemini

Transakcja jest obecnie, jak przyznał Łukasz Pietrzak, analizowana przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny pod kątem prawnym. Zachodzi bowiem podejrzenie, że może być ona obejściem aktualnego stanu prawnego.

– Na pewno musimy podjąć czynności sprawdzające, bo przy braku reakcji taki model może stać się dominującym sposobem przejmowania przedsiębiorstw – zaznaczył Łukasz Pietrzak.

Jednocześnie z perspektywy przepisów antykoncentracyjnych prawa farmaceutycznego, prawdopodobnie nie doszło tu do niedozwolonych działań.