Reklama

Sieć aptek sprzedana. GIF sprawdza zaskakującą transakcję

Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się informacja o sprzedaży sieci aptek Gemini. Transakcja wywołała zaskoczenie i pytania o jej zgodność z prawem. O sprzedaży i związanych z nią wątpliwościach serwis Rynek Zdrowia rozmawiał z Łukaszem Pietrzakiem, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

Publikacja: 20.01.2026 13:20

Sprzedaż sieci aptek Gemini zaskoczyła m.in. Głównego Inspektora Farmaceutycznego / zdjęcie ilustrac

Sprzedaż sieci aptek Gemini zaskoczyła m.in. Głównego Inspektora Farmaceutycznego / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Aliaksandr / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Mowa o transakcji, w której amerykański fundusz Warburg Pincus sprzedał sieć aptek Gemini czterem europejskim funduszom inwestycyjnym. Każdy z nich nabył po 25 proc. udziałów, co oznacza, że żaden podmiot nie zyskał dominującej pozycji w spółce.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przygląda się sprzedaży sieci aptek Gemini

Transakcja jest obecnie, jak przyznał Łukasz Pietrzak, analizowana przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny pod kątem prawnym. Zachodzi bowiem podejrzenie, że może być ona obejściem aktualnego stanu prawnego.

– Na pewno musimy podjąć czynności sprawdzające, bo przy braku reakcji taki model może stać się dominującym sposobem przejmowania przedsiębiorstw – zaznaczył Łukasz Pietrzak.

Czytaj więcej

Waloryzacja wynagrodzeń medyków w 2026 r. stoi pod znakiem zapytania. Ministra zdrowia wyjaśnia
Zdrowie
Plany ministerstwa mogą zaskoczyć medyków. Co z podwyżką pensji w 2026 roku?

Jednocześnie z perspektywy przepisów antykoncentracyjnych prawa farmaceutycznego, prawdopodobnie nie doszło tu do niedozwolonych działań.

Reklama
Reklama

– W tym przypadku mamy do czynienia z transakcjami, które nie prowadzą do zmiany lub przeniesienia zezwolenia. Spółka, która funkcjonowała, dalej działa pod tą samą nazwą. Nie zmienia się zatem zezwoleniobiorca, a więc rozpoczęcie funkcjonowania w takiej strukturze nie wymaga żadnego wstępnego działania ze strony inspekcji farmaceutycznej – wyjaśnił główny inspektor farmaceutyczny w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

W dalszej części wywiadu Łukasz Pietrzak opowiedział o przygotowanym przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, a także m.in. o kwestiach bezpieczeństwa lekowego czy ewentualnego powołania „policji farmaceutycznej”.

Czytaj więcej: GIF o kulisach sprzedaży sieci aptek. Zaskakująca transakcja sprytnym obejściem prawa?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie apteki
W umowie z Pfizerem na dostawę szczepionek zabrakło ważnych klauzul?
Zdrowie
Polska nie odebrała szczepionek za prawie 6 mld zł. Politycy komentują proces z Pfizerem
Proces między Polską a Pfizerem może zakończyć się ugodą?
Zdrowie
Spór Polski z Pfizerem o 6 mld zł. To będzie wielki test dla państw i korporacji
Waloryzacja wynagrodzeń medyków w 2026 r. stoi pod znakiem zapytania. Ministra zdrowia wyjaśnia
Zdrowie
Plany ministerstwa mogą zaskoczyć medyków. Co z podwyżką pensji w 2026 roku?
Połączenie ze szpitalem klinicznym to dobry sposób na ratunek dla szpitala powiatowego?
Zdrowie
76 milionów złotych długu. Połączenie z inną placówką ratunkiem dla szpitala?
Proces Pfizer kontra Polska będzie prowadzony w sądzie w Brukseli
Zdrowie
Pfizer pozywa Polskę. Rusza proces o 6 mld zł za nieodebrane szczepionki
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama