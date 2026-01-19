Aktualizacja: 19.01.2026 13:23 Publikacja: 19.01.2026 13:00
Waloryzacja wynagrodzeń medyków w 2026 r. stoi pod znakiem zapytania. Ministra zdrowia wyjaśnia
Propozycja Ministerstwa Zdrowia zakłada przesunięcie lipcowej waloryzacji minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia na styczeń 2027 roku. Więcej będzie wiadomo w drugiej połowie lutego, po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia, że projekt nowelizacji przepisów o minimalnych wynagrodzeniach medyków jest już gotowy. Zgodnie z jego założeniami, w lipcu 2026 r. nie byłoby zmian w wynagrodzeniach.
„Proponujemy przesunięcie waloryzacji minimalnych wynagrodzeń o pół roku, na 1 stycznia 2027 roku, oraz zmiany wskaźnika, od którego wyliczane są pensje” – powiedziała w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa Ministerstwa Zdrowia.
Przygotowywana nowelizacja zakładałaby również obniżenie dynamiki corocznych podwyżek dla medyków. Ministerstwo pracuje także nad nowymi koncepcjami dotyczącymi kompetencji pielęgniarek. Plany te będą omawiane 18 lutego podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i prawdopodobnie po tej dacie będzie wiadomo więcej na temat szans na ich realizację.
Ministra zdrowia odniosła się również do kwestii reformy szpitali. Zapewniła, że pieniądze, które mają wspomóc konsolidację szpitali, będą uruchomione w pierwszym kwartale tego roku.
