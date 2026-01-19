Reklama

Plany ministerstwa mogą zaskoczyć medyków. Co z podwyżką pensji w 2026 roku?

Tegoroczna lipcowa waloryzacja wynagrodzeń medyków stoi pod znakiem zapytania. Rozważane jest przesunięcie terminu podwyżek na przyszły rok. O planach Ministerstwa Zdrowia opowiedziała jego szefowa Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia.

Publikacja: 19.01.2026 13:00

Waloryzacja wynagrodzeń medyków w 2026 r. stoi pod znakiem zapytania. Ministra zdrowia wyjaśnia

Waloryzacja wynagrodzeń medyków w 2026 r. stoi pod znakiem zapytania. Ministra zdrowia wyjaśnia

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Propozycja Ministerstwa Zdrowia zakłada przesunięcie lipcowej waloryzacji minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia na styczeń 2027 roku. Więcej będzie wiadomo w drugiej połowie lutego, po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Co z waloryzacją wynagrodzeń medyków w 2026 r.? Ministra zdrowia wyjaśnia

Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia, że projekt nowelizacji przepisów o minimalnych wynagrodzeniach medyków jest już gotowy. Zgodnie z jego założeniami, w lipcu 2026 r. nie byłoby zmian w wynagrodzeniach.

„Proponujemy przesunięcie waloryzacji minimalnych wynagrodzeń o pół roku, na 1 stycznia 2027 roku, oraz zmiany wskaźnika, od którego wyliczane są pensje” – powiedziała w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa Ministerstwa Zdrowia.

Proces Pfizer kontra Polska będzie prowadzony w sądzie w Brukseli
Zdrowie
Pfizer pozywa Polskę. Rusza proces o 6 mld zł za nieodebrane szczepionki

Przygotowywana nowelizacja zakładałaby również obniżenie dynamiki corocznych podwyżek dla medyków. Ministerstwo pracuje także nad nowymi koncepcjami dotyczącymi kompetencji pielęgniarek. Plany te będą omawiane 18 lutego podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i prawdopodobnie po tej dacie będzie wiadomo więcej na temat szans na ich realizację.

Ministra zdrowia odniosła się również do kwestii reformy szpitali. Zapewniła, że pieniądze, które mają wspomóc konsolidację szpitali, będą uruchomione w pierwszym kwartale tego roku.

Czytaj więcej: Jakie wynagrodzenia dla medyków od 1 lipca 2026 roku? Ministra zdrowia odpowiada

Połączenie ze szpitalem klinicznym to dobry sposób na ratunek dla szpitala powiatowego?
Zdrowie
76 milionów złotych długu. Połączenie z inną placówką ratunkiem dla szpitala?

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Lekarze Wynagrodzenia
W elektronicznej dokumentacji medycznej wypełnianej przez ratowników pojawiają się znaki zapytania
Zdrowie
System dla ratowników medycznych ze znakami zapytania. Trwają prace nad „szybką aktualizacją”
W 2024 r. wartość świadczeń NFZ dla pacjentów z rozpoznaniem głównym depresji wyniosła 212,7 mln zł
Zdrowie
Rosną systemowe koszty leczenia depresji. NFZ pokazało statystyki
Neuroliza, kriolezja i termolezja są refundowane w ramach leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalis
Zdrowie
Nawet 3 tys. zł za godzinę pracy? Wyższe stawki za leczenie bólu wzbudzają kontrowersje
