„Powiedz mu, że poniesie klęskę" – naukowcy odkryli zaskakujący sekret wytrwałości przedsiębiorców

Czy wystarczy, żeby ktoś powiedział ci, że twój pomysł nie wypali, żebyś zaczął pracować ciężej? Nowe badania sugerują, że dla wielu przedsiębiorców odpowiedź brzmi: tak.

Publikacja: 19.02.2026 11:04

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak krytyka wpływa na motywację przedsiębiorców w rozwijaniu ich biznesu?
  • Na czym polega „efekt underdoga” i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorczości?
  • Jak różni się motywacja przedsiębiorców w obliczu wiarygodnej i niewiarygodnej krytyki?
  • Jakie konkretne zachowania przedsiębiorców mogą wynikać z potrzeby udowodnienia innym swojej wartości?
Przedsiębiorcy, którym przepowiedziano porażkę, mocniej angażują się w rozwój swojego biznesu – tak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z North Carolina State University, Hanken School of Economics, Northern Illinois University oraz Syracuse University. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Journal of Business Venturing".

Badacze przyjrzeli się zjawisku, które określają mianem „efektu underdoga" – wewnętrznej motywacji do udowodnienia innym, że się mylą. Punktem wyjścia dla nich była obserwacja, że większość dotychczasowych badań nad wytrwałością przedsiębiorców koncentrowała się na pozytywnych czynnikach: pasji, wierze we własne możliwości czy silnym poczuciu tożsamości zawodowej. Tymczasem znacznie rzadziej pytano o to, jak negatywne doświadczenia – zwątpienie, krytyka, sugestie niepowodzenia – mogą działać w drugą stronę i zamiast zniechęcać, nakręcać do działania.

