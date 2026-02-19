Przedsiębiorcy, którym przepowiedziano porażkę, mocniej angażują się w rozwój swojego biznesu – tak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z North Carolina State University, Hanken School of Economics, Northern Illinois University oraz Syracuse University. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Journal of Business Venturing".

Badacze przyjrzeli się zjawisku, które określają mianem „efektu underdoga" – wewnętrznej motywacji do udowodnienia innym, że się mylą. Punktem wyjścia dla nich była obserwacja, że większość dotychczasowych badań nad wytrwałością przedsiębiorców koncentrowała się na pozytywnych czynnikach: pasji, wierze we własne możliwości czy silnym poczuciu tożsamości zawodowej. Tymczasem znacznie rzadziej pytano o to, jak negatywne doświadczenia – zwątpienie, krytyka, sugestie niepowodzenia – mogą działać w drugą stronę i zamiast zniechęcać, nakręcać do działania.