Kto odpowiada za wypadek na chodniku? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania chodników?

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki na nieodśnieżonych chodnikach?

Czego można używać do posypywania chodników zimą?

Jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku utrzymania chodników w czystości?

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

Co istotne, obowiązki te spoczywają nie tylko na właścicielach prywatnych posesji. Miasta i gminy co jakiś czas przypominają, że przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W praktyce oznacza to, że za odśnieżanie odpowiadają nie tylko właściciele prywatnych posesji, ale też spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Nietrudno zauważyć, że przepis nakładający na właścicieli/zarządców nieruchomości obowiązek utrzymania w czystości chodnika wprowadza istotne wyjątki. Jeżeli chodnik jest odseparowany od granicy posesji np. pasem zieleni, gmina pobiera opłaty za postój lub parkowanie na tym chodniku lub na chodniku znajduje się wydzielony przystanek autobusowy lub tramwajowy – odpowiedzialność za odśnieżenie itp. spada na zarządcę drogi.

W praktyce najczęściej są to samorządy. To w ich gestii leży sposób, w jaki będą się wywiązywać z tego obowiązku. Często zlecają one to zadanie zewnętrznym firmom, niekiedy są to również wyspecjalizowane jednostki zarządzane bezpośrednio przez samorząd. Może być tak, że na terenie danego miasta czy gminy kto inny odpowiada za utrzymanie chodników, inna firma realizuje odśnieżanie terenów zielonych, a jeszcze kto inny powinien dbać np. o odśnieżanie przystanków. Nadal jednak odpowiedzialność za całość ponosi samorząd.