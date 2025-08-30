Nie ma żadnych przepisów, które nakazywałyby wykupienie całorocznego NNW szkolnego. Podobnie jak nie jest obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia NNW na wycieczkę szkolną czy imprezę na terenie Polski. Jedynie, jeśli klasa będzie wybierała się na wycieczkę za granicę, jej uczestnicy muszą być objęci ubezpieczeniem NNW i kosztów leczenia.

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie nie określa jednak wysokości sum ubezpieczenia. Często dla obniżenia kosztów wycieczki są one na bardzo niskim poziomie. Powinni na to zwrócić uwagę szczególnie rodzice wysyłający swoje pociechy na wycieczkę do krajów nienależących do Unii Europejskiej, w których wsparcie w zakresie pokrycia kosztów leczenia daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeśli więc np. szkolny zespół muzyczny jedzie z występami do USA, to warto pokusić się o zwarcie umowy z wysokimi limitami na koszty leczenia i transportu medycznego – radzi Marek Kurowski.

Przypomnieć warto, że placówka oświatowa ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie lekcji, zajęć i przerw, wycieczek. Ubezpieczenie NNW ucznia nie zwalnia szkoły z tej odpowiedzialności. W przypadku szkody szkoła może odpowiadać za błędy w nadzorze. Wynikające z tego odszkodowanie i zadośćuczynienie wypłaca wówczas towarzystwo ubezpieczeń, w którym szkoła ma wykupioną polisę OC. A już na marginesie wspomnimy, że po wypadku w szkole uczeń może otrzymać także odszkodowanie z ZUS.

Po drugie – zanim zapłacisz za szkolne NNW, sprawdź ofertę

Każdy rodzic ma prawo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia umowy, za którą ma opłacić składkę. Ubezpieczyciele dostarczają też uproszczone schematy z wariantami. Warto je przeanalizować i wybrać odpowiedni do swoich potrzeb. Np. sprawdzić, czy szkolna polisa NNW obejmuje pozalekcyjne zajęcia sportowe. Przy tego typu polisach zwykle działa zasada, że niska składka oznacza także niższą sumę gwarancyjną, a co za tym idzie – stosunkowo niewielką kwotę ewentualnego odszkodowania. Nie warto więc kierować się wyłącznie ceną polisy przy wyborze wariantu ubezpieczenia NNW.

Trzeba wiedzieć, że ubezpieczenie szkolne to nie tylko ochrona przy wypadkach. Może ono także obejmować zachorowania, pogryzienia przez zwierzęta lub owady, jak i dodatkowy pakiet usług assistance. Pakiety takie zawierają np. pomoc korepetytora po przerwie w nauce spowodowanej wypadkiem lub chorobą, czy pomoc w przypadku hejtu w Internecie.