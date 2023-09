Ceny polis szkolnych zaczynają się od kilkudziesięciu złotych

Z początkiem września do szkół poszło przeszło 4,5 mln uczniów. Ich rodzice i opiekunowie powinni pomyśleć nie tylko o zakupie książek, zeszytów i przyborów szkolnych, ale też o ubezpieczeniu.

Po co szkolna polisa?

W każdym roku szkolnym w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich dochodzi do kilkunastu tysięcy różnego rodzaju wypadków. – Wiemy, że do wypadków dochodzi często, najczęściej na terenie placówek szkolnych. Są to drobne urazy – zwichnięcia, skręcenia, wybicia palca, ale również poważne, jak np. złamania. Każdy uraz może skutkować dodatkowymi kosztami, które dobrze pokryć z polisy – mówi Dorota Dziubałko, menedżer produktu w Warcie. – Ubezpieczenie szkolne dla ucznia to często jedyne rozwiązanie, żeby dziecko było chronione w sytuacji nieszczęśliwego wypadku – dodaje.

– Wypadki zdarzają się w domu, na wakacjach, w szkole, w klubie sportowym, w kraju i za granicą. Zdecydowanie rekomendujemy więc objęcie dziecka ubezpieczeniem NNW [od następstw nieszczęśliwych wypadków – red.], dzięki któremu rodzice nie zostają sami – mówi Ewa Maliszkiewicz, kierownik produktu w TUiR Allianz Polska.