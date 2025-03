Ankieta satysfakcji pacjenta. Na co zwracają uwagę Polacy po wyjściu ze szpitala?

Inna kwestia to poszanowanie godności i intymności, szczególnie podczas diagnostyki i zabiegów. Równie istotne jest włączanie pacjenta w proces decyzyjny – pacjenci oczekują większego zaangażowania w wybór metod leczenia. Niezmiennie na uwagę zarządzających szpitali zasługuje też kwestia higieny rąk wśród personelu medycznego.

Studia podyplomowe z zarządzania ryzykiem medycznym

- Szpitale opracowują programy naprawy, bazując właśnie na tych informacjach, które uzyskują z ankiet. Również wdrażają różnego rodzaju szkolenia, na przykład szkolenia komunikacyjne, jeżeli widzą, że ten element komunikacji zawodzi, albo nie jest w pełni doskonały. No i wreszcie też mają możliwość monitorowania wskaźników jakości bezpieczeństwa. To np. kwestie zdarzeń niepożądanych, gdzie tutaj w wielu przypadkach zdarzenie niepożądane zostało ujawnione poprzez informację pacjenta z anonimowej ankiety – tłumaczy Piotr Daniluk.

Jak dodaje, wychodząc naprzeciw rynkowi, TUW PZUW zamierza uruchomić studia podyplomowe w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym i bezpieczeństwem działalności leczniczej. Nowy kierunek ma wystartować jeszcze w tym roku.

- Studia będą skierowane do ludzi, którzy zarządzają ryzykiem, którzy są specjalistami do spraw jakości, do spraw analizowania zdarzeń niepożądanych w podmiotach leczniczych – mówi Daniluk.