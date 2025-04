Poselski projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty trafił do laski marszałkowskiej w lutym tego roku. Pod propozycją przepisów regulujących zawód podpisało się 126 parlamentarzystów, w tym posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polska 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych, w których wzięło udział 7574 podmiotów. 7468 z nich reprezentowało wyłącznie siebie, 43 – osoby prawne, a 45 – podmioty inne niż osoby prawne. Oznacza to, że ponad 98 proc. uczestników konsultacji reprezentowało siebie.

Reklama

Ponad 70 proc. popiera wprowadzenie ustawy o zawodzie psychoterapeuty, 61 proc. zgadza się z rozwiązaniami zawartymi w propozycji Grupy Roboczej ds. ustawy o zawodzie psychoterapeuty, która stanowiła podstawę do opracowania projektu poselskiego, a 58 proc. respondentów nie widzi innej niż ustawowa drogi uregulowania kwestii poruszonych w projekcie.

- Zainteresowanie regulacją zawodu psychoterapeuty przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które wypowiedziały się na temat projektu ustawy przygotowanego przez Grupę Roboczą. Analizujemy wszystkie zgłoszone uwagi dzięki temu, że są dostępne publicznie w przetwarzalnej formie. Zaczęliśmy pracę nad możliwością wprowadzenia do projektu konstruktywnych pomysłów by uczynić nasz projekt lepszym i dopasowanym do wyzwań stojących przed środowiskiem psychoterapeutów – powiedział Łukasz Müldner-Nieckowski, konsultant krajowy ds. psychoterapii.

Środowisko psychoterapeutów chce ustawy

Projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty to wynik niemal dwuletnich prac, których korzenie sięgają poprzedniej kadencji Sejmu. Utworzony wówczas zespół parlamentarny ds. ustawy o zawodzie psychoterapeuty zmobilizował do działania Grupę Roboczą ds. ustawy o zawodzie psychoterapeuty. W jej ramach reprezentowane jest wszystkie pięć grup podejść psychoterapeutycznych - Sekcja Naukowa Psychoterapii oraz Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, towarzystwa psychodynamiczne i psychoanalityczne, poznawczo i/lub behawioralne, integracyjne, systemowe oraz humanistyczno-doświadczeniowe. Początkowo Grupa składała się z 27 stowarzyszeń. Obecnie w jej skład wchodzi 38 takich organizacji.