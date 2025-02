Synergia pilnie potrzebna pacjentom

Oprócz tego, że rząd konsekwentnie zwiększa nakłady finansowe na publiczną ochronę zdrowia, aby umożliwić pacjentom dostęp do wysokiej jakości świadczeń, wdrażany jest też model tzw. opieki koordynowanej, w którym nacisk kładziony jest na profilaktykę, integrację różnych poziomów i rodzajów świadczeń oraz kompleksową i holistyczną opiekę nad pacjentem. Pozwala to na odwrócenie piramidy świadczeń – objęcie pacjentów chorych przewlekle opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzupełniane przez specjalistę tylko w razie konieczności. Oznacza to wsparcie pracy lekarzy i pielęgniarek przez szerzej rozumiany personel medyczny – diagnostów, asystentów medycznych, farmaceutów etc.

Dobrze zaplanowana współpraca sektora publicznego i prywatnego może być kluczem do zapewnienia polskim pacjentom dostępu do nowoczesnej i efektywnej opieki zdrowotnej. Zdecydowana większość POZ w Polsce to placówki prywatne, realizujące świadczenia finansowane z NFZ. Centrum Medyczne CMP to właśnie tego typu przykład – jesteśmy prywatną firmą, ale działamy w modelu hybrydowym – część naszego przychodu stanowią środki z NFZ, a część z prywatnej kieszeni pacjentów. Te dwa światy przenikają się w naturalny sposób. Należałoby jeszcze zwiększyć liczbę kontraktów NFZ z prywatnymi placówkami na świadczenie usług finansowanych ze środków publicznych, zwłaszcza w obszarach, gdzie występuje deficyt specjalistów i długie kolejki.

Wciąż jednak to sektor prywatny jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod leczenia, dając impuls do podnoszenia jakości opieki zdrowotnej w całym systemie. Sektor publiczny od wielu lat dąży do poprawy organizacji i zarządzania placówkami medycznymi – tak aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii np. do zdalnej konsultacji czy bezpiecznego transferu dokumentacji mogłoby odciążyć placówki stacjonarne i skrócić czas oczekiwania wszystkich pacjentów. Uproszczenie procedur wyeliminowałoby część biurokratycznych barier. Wdrożenie w publicznym sektorze elektronicznej dokumentacji medycznej, telemedycyny i innych nowoczesnych technologii – często już powszechnych w sektorze prywatnym, może znacząco poprawić efektywność i dostępność usług, ułatwiając komunikację pomiędzy pacjentami a personelem medycznym czy usprawniając przepływ informacji.