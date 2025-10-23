Odpowiednio dobrana instalacja PV pozwala znacząco zwiększyć poziom autokonsumpcji, czyli zużycia energii na potrzeby własne. W praktyce oznacza to realne oszczędności – prąd wykorzystywany w budynku wytwarzany jest bezpośrednio z energii słonecznej. Systemy PV można montować zarówno na dachach obiektów przemysłowych, jak i w formie carportów dla pracowników czy klientów. Dodatkowymi elementami zwiększającymi efektywność i niezależność energetyczną są magazyny energii. Pozwalają one wykorzystać nadwyżki energii w godzinach, gdy produkcja z paneli jest niska, a zapotrzebowanie największe.

Jak podkreśla Maciej Drobczyk, prezes zarządu IBC SOLAR Poland: – Rynek PV w Polsce jest już stosunkowo dobrze rozwinięty, a inwestorzy mają świadomość, że instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która się opłaca. Nawet przy zmianach w systemach wsparcia, przy obecnych cenach komponentów i rosnących kosztach energii nie ma powodów do obaw. Warto również pamiętać, że założeniem Unii Europejskiej jest to, aby na koniec 2030 roku energia przyjazna dla środowiska stanowiła aż 32 proc. względem wszystkich źródeł.

W kontekście zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej to właśnie fotowoltaika staje się jednym z kluczowych narzędzi w strategii energetycznej firm. – W połączeniu z odpowiednim systemem magazynowania energii i inteligentnym zarządzaniem zużyciem pozwala znacząco zmniejszyć ślad węglowy przedsiębiorstwa i uniezależnić się od wahań cen na rynku energii – dodaje Drobczyk. Należy podkreślić, że dobrze dobrana instalacja PV może wynieść autokonsumpcję do poziomu, który w zdecydowanej większości zaspokoi potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa.

Kluczowym elementem każdej inwestycji pozostaje jednak jakość. Mowa zarówno o komponentach, jak i wykonaniu. Wybór sprawdzonego dostawcy, który oferuje certyfikowane moduły i systemy montażowe z 15-letnią gwarancją, zapewnia długotrwałą efektywność instalacji i bezpieczeństwo. Jak zaznacza Drobczyk: – IBC SOLAR jako jedna z najdłużej działających firm w branży PV dostarcza rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, a jako aktywny członek Stowarzyszenia DAFA współtworzy wytyczne dotyczące projektowania, montażu i eksploatacji instalacji na dachach płaskich.

Dzięki temu inwestorzy mogą mieć pewność, że ich instalacje są nie tylko opłacalne, ale również zgodne z najlepszymi praktykami w branży. W świecie, gdzie energia to jeden z najcenniejszych zasobów, kluczowe staje się inwestowanie w technologie, które realnie przynoszą korzyści: ekonomiczne, środowiskowe i wizerunkowe.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ FIRMĘ IBC SOLAR POLAND