Prof. dr hab. Andrzej Kidyba to jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce.
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
– W związku z toczącymi się postępowaniami: dyscyplinarnym i karnym wobec prof. Andrzeja Kidyby, na początku sierpnia br. Rektor UMCS podjął decyzję o zawieszeniu Profesora w obowiązkach nauczyciela akademickiego na okres 6 miesięcy. Zawieszenie może ulec przedłużeniu. Oznacza to, że w tym okresie Profesor nie świadczy pracy na rzecz Uniwersytetu, w tym nie prowadzi zajęć dydaktycznych – poinformowała Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS, cytowana przez portal jawnylublin.pl.
Przypomnijmy, iż prof. dr hab. Andrzej Kidyba to jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce, autorytet w prawie spółek i autor podręczników, z których korzysta wielu studentów prawa w Polsce. Jest także honorowym konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.
Na początku lipca media ujawniły, że do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód trafił akt oskarżenia przeciwko prof. Kidybie (prawnik zgodził się na publikację nazwiska i wizerunku), w którym prokuratura zarzuca mu znęcanie się nad żoną.
„Gazeta Wyborcza” opisała wstrząsające ustalenia śledczych w tej sprawie. Świadkowie, na których swój akt oskarżenia oparł prokurator Mirosław Molin z Prokuratury Okręgowej w Lublinie zeznali, że znany prawnik „bez powodu wszczynał regularne, rodzinne awantury, poniżał, deprecjonował osobę żony”. Miał powtarzać, że nie jest ona partnerem do rozmów. „Jest idiotką, nikim, osobą mało inteligentną, głupią, nic niewartą” – miał mówić prof. Kidyba. Następnie miał wręczać jej kwiaty i przepraszać.
W akcie oskarżenia podano, że „zmuszał żonę do opuszczenia domu, wyrzucał przed dom przez okno jej rzeczy osobiste. Potem zamykał od wewnątrz drzwi domu, tak by nie mogła dostać się do środka”.
To nie wszystko. Z czasem profesor miał zacząć grozić żonie pozbawieniem życia. „Bo cię strzelę, zaraz cię zabiję” – takie słowa nagrali członkowie rodziny. Miał również grozić współpracownikom swojej żony „wysadzeniem” ich biura w powietrze.
Prawnik nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Proces ma ruszyć 14 października.
O prof. Kidybie było też głośno w maju ubiegłego roku, kiedy władze wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zdecydowały o odsunięciu go od prowadzenia zajęć ze studentami. Powodem miało być niewłaściwe zachowanie w stosunku do nich i niestawienie się na egzamin przedterminowy. Sam profesor w rozmowie z rp.pl podkreślił wówczas, że oczekiwał jedynie, aby studenci „odcięli się” od obrażającego tysiące kobiet wpisu w internecie (jego autor sugerował, że jedyną możliwością dla kobiety zdania egzaminu z prawa handlowego na UMCS było „spędzenie nocy z Prof. A. Kidybą”). Profesor postawił warunek, że jeśli tego nie zrobią, to on kolejnego dnia nie przeprowadzi z nimi zaliczenia części przedmiotu. Jak przekonywał, nie był to egzamin, bo ten zaplanowano dopiero na koniec czerwca. I dodał, że ostatecznie na spornym zaliczeniu nie stawili się sami zdający.
W grudniu ub.r. Aneta Adamska, rzeczniczka prasowa uczelni przekazała lokalnym mediom, że postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich zostało zakończone, a rzecznik uczelni – prof. Grzegorz Janusz – wystąpił z wnioskiem do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich UMCS o wszczęcie wobec profesora postępowania dyscyplinarnego.
Źródło: rp.pl
