– W związku z toczącymi się postępowaniami: dyscyplinarnym i karnym wobec prof. Andrzeja Kidyby, na początku sierpnia br. Rektor UMCS podjął decyzję o zawieszeniu Profesora w obowiązkach nauczyciela akademickiego na okres 6 miesięcy. Zawieszenie może ulec przedłużeniu. Oznacza to, że w tym okresie Profesor nie świadczy pracy na rzecz Uniwersytetu, w tym nie prowadzi zajęć dydaktycznych – poinformowała Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS, cytowana przez portal jawnylublin.pl.

Przypomnijmy, iż prof. dr hab. Andrzej Kidyba to jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce, autorytet w prawie spółek i autor podręczników, z których korzysta wielu studentów prawa w Polsce. Jest także honorowym konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.

Prokuratura oskarża prof. Andrzeja Kidybę o znęcanie się nad żoną

Na początku lipca media ujawniły, że do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód trafił akt oskarżenia przeciwko prof. Kidybie (prawnik zgodził się na publikację nazwiska i wizerunku), w którym prokuratura zarzuca mu znęcanie się nad żoną.

„Gazeta Wyborcza” opisała wstrząsające ustalenia śledczych w tej sprawie. Świadkowie, na których swój akt oskarżenia oparł prokurator Mirosław Molin z Prokuratury Okręgowej w Lublinie zeznali, że znany prawnik „bez powodu wszczynał regularne, rodzinne awantury, poniżał, deprecjonował osobę żony”. Miał powtarzać, że nie jest ona partnerem do rozmów. „Jest idiotką, nikim, osobą mało inteligentną, głupią, nic niewartą” – miał mówić prof. Kidyba. Następnie miał wręczać jej kwiaty i przepraszać.

W akcie oskarżenia podano, że „zmuszał żonę do opuszczenia domu, wyrzucał przed dom przez okno jej rzeczy osobiste. Potem zamykał od wewnątrz drzwi domu, tak by nie mogła dostać się do środka”.