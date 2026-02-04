Czy można przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego bez prawomocnego orzeczenia sądu?

Aktualizacja: 05.02.2026 07:02 Publikacja: 04.02.2026 15:02
W ten sposób Trybunał Konstytucyjny odpowiedział na pytanie prawne skierowane ponad pięć lat temu przez szczeciński sąd dyscyplinarny. Zagadnienie to sformułowano podczas rozpatrywania sprawy dyscyplinarnej sędzi obwinionej o nieskierowanie do wykonania nieprawomocnego orzeczenia o umieszczeniu podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym zamkniętym. Sąd dyscyplinarny miał bowiem wątpliwości, czy zgodne z konstytucją są przepisy, które stanowią, że postanowienie takie należy wykonać bezzwłocznie, czyli z chwilą jego wydania nawet wówczas, gdy zostanie zaskarżone.
Wyrok w tej sprawie zapadł w środę. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakwestionowane przepisy w zaskarżonym zakresie są niekonstytucyjne. Argumentując to rozstrzygnięcie sędzia Jakub Stelina podkreślił, że umieszczanie przymusowo w zakładzie psychiatrycznym zamkniętym jest środkiem, który najdrastyczniej ingeruje w konstytucyjne prawa jednostki i powinien być obudowany silnymi rozwiązaniami wykluczającymi ryzyko arbitralnego stosowania tej instytucji.
– Wdrożenie do wykonania postanowienia sądu pierwszej instancji o zastosowaniu internacji psychiatrycznej bezzwłocznie, a więc zanim zostanie rozpatrzone zażalenie, nie stanowi środka niezbędnego w rozumieniu art. 31 ust. 3 konstytucji, ponieważ istnieją inne rozwiązania procesowe pozwalające zapewnić dostateczną ochronę wskazanych wartości konstytucyjnych do czasu uprawomocnienia się postanowienia – argumentował sędzia Stelina.
Według TK zaskarżona regulacja narusza konstytucyjne zasady domniemania niewinności, prawa do sądu oraz prawa do obrony we wszystkich stadiach postępowania. – Rozwiązanie to stanowi niewątpliwie ograniczenie prawa do efektywnej kontroli sądowej orzeczeń wydanych w pierwszej instancji oraz prawa do obrony przed ewentualnymi błędami i nieprawidłowościami rozstrzygnięć sądowych i ich następstwami – wskazał sędzia sprawozdawca.
Jak dodał ograniczenie wymienionych praw i gwarancji procesowych nie jest konieczne z punktu widzenia konstytucji.
W ocenie TK zakwestionowane rozwiązanie uderza też w zasadę równości. – Zróżnicowanie sytuacji prawnej dwóch grup osób poddawanych detencji psychiatrycznej w zakresie wydawania orzeczeń o zastosowaniu tego środka zabezpieczającego, zależnie od etapu postępowania karnego, narusza konstytucyjną zasadę równości. Kwestionowana regulacja rodzi ten skutek, że w zależności od tego, czy orzeczenie sądu I instancji zapada w formie postanowienia czy wyroku, zachodzi albo nie konieczność skierowania bezzwłocznie takiego orzeczenia do wykonania bez oczekiwania na jego uprawomocnienie – wskazał TK.
Podstawą rozstrzygniętego właśnie pytania prawnego była sprawa dyscyplinarna sędzi, która nie skierowała do wykonania wydanego przez siebie postanowienia o umorzeniu sprawy karnej i umieszczeniu podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. W rezultacie przez ponad pół roku, do czasu rozpatrzenia apelacji, mężczyzna ten przebywał w areszcie śledczym zamiast w ośrodku psychiatrycznym.
Sąd dyscyplinarny nie rozstrzygnął jednak tej sprawy, ponieważ nabrał wątpliwości, czy skierowanie postanowienia o umieszczeniu podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym do wykonania, przed jego uprawomocnieniem, nie narusza norm konstytucyjnych.
W tym kontekście sąd zakwestionował dwa przepisy: art. 9 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne oraz art. 462 § 1 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że samo zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia, ale sąd może wstrzymać jego wykonanie.
Według sądu dyscyplinarnego normy te uderzają w konstytucyjne prawo do obrony. – Wykonywanie nieprawomocnej internacji psychiatrycznej może prowadzić w skrajnym wypadku do takiego skutku, że ewentualna internacja zakończy się zanim sąd rozpozna zażalenie na postanowienie o jej zastosowaniu. W takiej sytuacji prawo do obrony nabiera charakteru iluzorycznego, skoro nie realizuje zasadniczego celu, jakim jest przeciwdziałanie osadzeniu podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym – argumentował sąd pytający.
Alarmował także, że umieszczanie w zakładzie psychiatrycznym bez prawomocnego orzeczenia w tej sprawie może naruszać też zasadę domniemania niewinności. Według sądu dyscyplinarnego prawo do sądu powinno gwarantować, że dopóki sprawa się nie zakończy, to nieodwracalne w skutkach orzeczenie nie zostanie wykonane.
Trybunał orzekł w środę w tej sprawie w pięcioosobowym składzie. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Wojciech Sych.
Sygnatura akt: P1/21
