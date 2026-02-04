Czy można przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego bez prawomocnego orzeczenia sądu?

Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Przymusowe zamykanie podejrzanych w zakładzie psychiatrycznym. Przepisy niekonstytucyjne

Przymusowe umieszczanie podejrzanych w zakładzie psychiatrycznym bez prawomocnego orzeczenia w tej sprawie jest niezgodne z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

Publikacja: 04.02.2026 15:02

Przymusowe zamykanie podejrzanych w zakładzie psychiatrycznym. Przepisy niekonstytucyjne

Foto: Adobe Stock

Mateusz Mikowski

W ten sposób Trybunał Konstytucyjny odpowiedział na pytanie prawne skierowane ponad pięć lat temu przez szczeciński sąd dyscyplinarny. Zagadnienie to sformułowano podczas rozpatrywania sprawy dyscyplinarnej sędzi obwinionej o nieskierowanie do wykonania nieprawomocnego orzeczenia o umieszczeniu podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym zamkniętym. Sąd dyscyplinarny miał bowiem wątpliwości, czy zgodne z konstytucją są przepisy, które stanowią, że postanowienie takie należy wykonać bezzwłocznie, czyli z chwilą jego wydania nawet wówczas, gdy zostanie zaskarżone.

TK: bez prawomocnego postanowienia nie można zamykać podejrzanych w zakładzie psychiatrycznym

Wyrok w tej sprawie zapadł w środę. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakwestionowane przepisy w zaskarżonym zakresie są niekonstytucyjne. Argumentując to rozstrzygnięcie sędzia Jakub Stelina podkreślił, że umieszczanie przymusowo w zakładzie psychiatrycznym zamkniętym jest środkiem, który najdrastyczniej ingeruje w konstytucyjne prawa jednostki i powinien być obudowany silnymi rozwiązaniami wykluczającymi ryzyko arbitralnego stosowania tej instytucji.

Czytaj więcej

RPO złożył kasację od decyzji o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym
W sądzie i w urzędzie
RPO złożył kasację od decyzji o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym

– Wdrożenie do wykonania postanowienia sądu pierwszej instancji o zastosowaniu internacji psychiatrycznej bezzwłocznie, a więc zanim zostanie rozpatrzone zażalenie, nie stanowi środka niezbędnego w rozumieniu art. 31 ust. 3 konstytucji, ponieważ istnieją inne rozwiązania procesowe pozwalające zapewnić dostateczną ochronę wskazanych wartości konstytucyjnych do czasu uprawomocnienia się postanowienia – argumentował sędzia Stelina.

Według TK zaskarżona regulacja narusza konstytucyjne zasady domniemania niewinności, prawa do sądu oraz prawa do obrony we wszystkich stadiach postępowania. – Rozwiązanie to stanowi niewątpliwie ograniczenie prawa do efektywnej kontroli sądowej orzeczeń wydanych w pierwszej instancji oraz prawa do obrony przed ewentualnymi błędami i nieprawidłowościami rozstrzygnięć sądowych i ich następstwami – wskazał sędzia sprawozdawca.

Reklama
Reklama

Jak dodał ograniczenie wymienionych praw i gwarancji procesowych nie jest konieczne z punktu widzenia konstytucji.

W ocenie TK zakwestionowane rozwiązanie uderza też w zasadę równości. – Zróżnicowanie sytuacji prawnej dwóch grup osób poddawanych detencji psychiatrycznej w zakresie wydawania orzeczeń o zastosowaniu tego środka zabezpieczającego, zależnie od etapu postępowania karnego, narusza konstytucyjną zasadę równości. Kwestionowana regulacja rodzi ten skutek, że w zależności od tego, czy orzeczenie sądu I instancji zapada w formie postanowienia czy wyroku, zachodzi albo nie konieczność skierowania bezzwłocznie takiego orzeczenia do wykonania bez oczekiwania na jego uprawomocnienie – wskazał TK.

Czy można przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego bez prawomocnego orzeczenia sądu?

Podstawą rozstrzygniętego właśnie pytania prawnego była sprawa dyscyplinarna sędzi, która nie skierowała do wykonania wydanego przez siebie postanowienia o umorzeniu sprawy karnej i umieszczeniu podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. W rezultacie przez ponad pół roku, do czasu rozpatrzenia apelacji, mężczyzna ten przebywał w areszcie śledczym zamiast w ośrodku psychiatrycznym.

Sąd dyscyplinarny nie rozstrzygnął jednak tej sprawy, ponieważ nabrał wątpliwości, czy skierowanie postanowienia o umieszczeniu podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym do wykonania, przed jego uprawomocnieniem, nie narusza norm konstytucyjnych.

W tym kontekście sąd zakwestionował dwa przepisy: art. 9 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne oraz art. 462 § 1 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że samo zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia, ale sąd może wstrzymać jego wykonanie.

Czytaj więcej

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
Prawo karne
Ośrodek w Gostyninie będzie wygaszany. Trafiają tam skazani z zaburzeniami
Reklama
Reklama

Według sądu dyscyplinarnego normy te uderzają w konstytucyjne prawo do obrony. – Wykonywanie nieprawomocnej internacji psychiatrycznej może prowadzić w skrajnym wypadku do takiego skutku, że ewentualna internacja zakończy się zanim sąd rozpozna zażalenie na postanowienie o jej zastosowaniu. W takiej sytuacji prawo do obrony nabiera charakteru iluzorycznego, skoro nie realizuje zasadniczego celu, jakim jest przeciwdziałanie osadzeniu podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym – argumentował sąd pytający.

Alarmował także, że umieszczanie w zakładzie psychiatrycznym bez prawomocnego orzeczenia w tej sprawie może naruszać też zasadę domniemania niewinności. Według sądu dyscyplinarnego prawo do sądu powinno gwarantować, że dopóki sprawa się nie zakończy, to nieodwracalne w skutkach orzeczenie nie zostanie wykonane.

Trybunał orzekł w środę w tej sprawie w pięcioosobowym składzie. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Wojciech Sych.

Sygnatura akt: P1/21

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Trybunał Konstytucyjny Prawo Karne Kodeks Postępowania Karnego
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF) służący do wystawiania faktur w obrocie międz
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
KSeF już działa, ale papierowe faktury wciąż pozostają w modzie
„Rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt”. Jest najnowszy ranking imion
Prawo dla Ciebie
„Rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt”. Jest najnowszy ranking imion
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby
Prawo karne
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby
Dla części rodziców w lutym zmienią się terminy wypłat 800 plus
Praca, Emerytury i renty
Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama