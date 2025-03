Ośrodek w Gostyninie będzie wygaszany. Trafiają tam skazani z zaburzeniami

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. - Naszym celem są dwie kwestie. Po pierwsze doprowadzenie do szybkiej zmiany, która wpłynęłaby na jakość życia pacjentów w ośrodkach w Gostyninie i Czersku. Ale pracujemy również (wspólnie z Ministerstwem Zdrowia – przyp. red.) nad zmianą ustawy. Z projektem będziemy gotowi na koniec marca – mówiła Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości, podczas zorganizowanej przez rzecznika praw obywatelskich konferencji o potrzebie kompleksowej reformy kodeksu postępowania karnego wykonawczego.

Zmiany mają doprowadzić do tego, że umieszczenie w KOZZD osoby z zaburzeniami, która odbyła karę pozbawienia wolności, ale nadal stanowi zagrożenie dla społeczeństwa (detencja postpenalna) musi być środkiem ultima ratio. Ośrodek ma być też wykorzystany racjonalnie. - Nie jesteśmy w stanie zamknąć tego miejsca. Nie ma takiej możliwości. Jesteśmy natomiast w stanie spowodować, by było to miejsce, w którym będzie grupa pacjentów wymagających terapii i izolacji, ale konieczność przedłużania ich pobytu będzie poddawana regularnej weryfikacji – tłumaczyła Ejchart.

Przestępcy zagrażający społeczeństwu. Ośrodek w Gostyninie będzie działał do ok. 2040 roku

Jak dodała wiceministra, założenie jest takie, że ośrodek w Gostyninie i jego filia w Czersku będą „wygaszane”. - Ten ośrodek w takim kształcie musi zostać wygaszony. Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące liczby skazanych, którzy mogą jeszcze trafić do Gostynina to liczymy, że uda nam się to zrobić do 2040 roku. Pozostaje otwartym pytanie co zrobić z osobami, które popełniły przestępstwo po 2015 roku. Na pewno zmiana ustawy o KOZZD będzie się musiała łączyć z odpowiedzią na to pytanie – dodała wiceszefowa resortu sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (tzw. ustawo o KOZZD) ma zastosowanie tylko wobec osób skazanych przed 1 lipca 2015 roku.