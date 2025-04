Zdradza też szczegóły wytoczonej wobec niego sprawy. Jak twierdzi, służby zaangażowały kilkudziesięciu świadków, wśród których byli urzędnicy i wojskowi, ale żaden z nich nie złożył zeznań przeciwko niemu. – Jeżeli nie ma faktów, a człowieka nadal sądzą pod wymyślonym pretekstem, to taki proces jest polityczny – cytuje białoruski portal księdza Okołotowicza.

Z wiadomości, którą przekazał do parafian, wynika, że w materiałach sprawy pojawił się list, który napisał po polsku i który „został źle przetłumaczony”. Sprawą miał też zajmować się tamtejszy resort obrony. Nie wiadomo, czy związek ze spreparowaną wobec księdza sprawą ma fakt, że tuż obok kościoła w Wołożynie znajduje się jednostka wojskowa.

Ksiądz nie poddał się KGB i trafił za kraty. Ma poważne problemy zdrowotne

Ksiądz zza krat zarzuca reżimowym służbom, że „sfabrykowały sprawę” po to, by pod pretekstem „zadośćuczynienia” zabrać parafii pochodzące z datków środki i „domagać się jeszcze większej kwoty”. Co więcej, przekonuje, służby skłaniały go do „prowokacji przeciwko niektórym katolickim hierarchom”, ale nie chciał w tym uczestniczyć. Wcześniej białoruskie niezależne media informowały, że po zatrzymaniu duchownego w listopadzie 2023 roku funkcjonariusze KGB przeprowadzili rewizje na plebanii w Wołożynie. Mimo że został skazany na 11 lat łagru, twierdzi, że jest dumny z tego, że „cierpi za Kościół, wiarę i Boga”.

– Ma poważne problemy zdrowotne, cierpi na zaawansowanego raka. Nie wytrzyma 11 lat w więzieniu. Stan jego zdrowia się pogarsza. Reżim Łukaszenki w sposób podły męczy duchownego – mówi „Rzeczpospolitej” dobrze zorientowany w sprawie rozmówca. – Władzom w Mińsku nie podobało się, że jest niezłomny i mówi prawdę. Od dłuższego czasu był inwigilowany. Na każdej mszy byli obecni tajniacy, których widział, a po mszy zapraszał do nawrócenia się. Nie miał kochanki czy dzieci z gosposią, by mogli go tym szantażować, więc postanowili sfabrykować sprawę i oskarżyć o szpiegostwo – dodaje.