Tusk odniósł się do informacji, która pojawiła się w nocy z 3 na 4 marca – amerykańskie media, powołując się na urzędników Białego Domu podały, że Donald Trump podjął decyzję o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jednocześnie Reuters informował, że USA szukają możliwości złagodzenia sankcji nałożonych na Rosję.



Reklama

Premier Donald Tusk: Zapowiedzi USA ws. pomocy dla Ukrainy to nie tylko słowa

- Sytuacja jest poważna, wymaga szczególnej koncentracji od rządu. Będziemy podejmowali decyzje, które będą wymagały pełnej solidarności państwa i waszych resortów. Nadchodzą dni i tygodnie, kiedy bezwzględnie trzeba zawiesić jałowe dyskusje, spory prestiżowe, nieporozumienia koalicyjne, bo będziemy musieli podejmować decyzje w trybie, w jakimś sensie, nadzwyczajnym – mówił zwracając się do ministrów Tusk.



- Sytuacja z ostatnich dni i godzin nie wymaga jakiegoś specjalnego uzasadnienia, jeśli chodzi o wrażenie, że jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej. Wymaga naszej koncentracji i pełnej mobilizacji – kontynuował.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Decyzja Trumpa o pomocy dla Ukrainy dotyczy też sprzętu, który jest w Polsce Według agencji Bloomberg decyzja Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy dotyczy całości pomocy - w tym tej, która jest obecnie w drodze na Ukrainę, a więc również broni, która trafiła już do Polski.

- Dziś ogłoszono decyzję o zawieszeniu pomocy amerykańskiej dla Ukrainy i o – być może – rozpoczęciu zwalniania Rosji z sankcji przez stronę amerykańską. Nie mamy dziś żadnego powodu, aby sądzić, że są to tylko słowa. Meldunki, które napływają z granicy, z naszego hubu w Jasionce potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej – stwierdził Tusk, co zdaje się potwierdzać doniesienia Bloomberga, że na Ukrainę nie dotrze też amerykańskie uzbrojenie, które dotarło już do Polski.