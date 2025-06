Są to już jednak tylko rajdy zwiadowcze, a nie zmasowane ataki. – Wcześniej coraz rzadziej stosowali broń pancerną, bo łatwo ją wykrywaliśmy i niszczyliśmy dronami. Zamiast tego masowo atakowali na motocyklach i skuterach, w większości chińskich. Motocykle są mniej widoczne (w terenie) i bardzo ruchliwe. Nad atakującymi leciały też chmary ich dronów, w tym drony-matki – ogromne aparaty, które przenosiły w głąb naszych pozycji ich drony uderzeniowe – opowiadał jeden z ukraińskich żołnierzy.

Ale i tak atakujący ponosili ogromne straty, co zmusiło armię Kremla do przerwania natarć. – Jeśli chodzi o taktykę walki u Rosjan nic się nie zmieniło: te same małe grupy, ale w dużych ilościach, te same frontalne ataki – wyjaśniał Iwan Tymoczko, szef ukraińskiego Związku Rezerwistów.

Za to do kontrataku ruszyli Ukraińcy. – W okolicach wioski Junakiwka posunęliśmy się w ciągu tygodnia o 200–700 metrów – informował jeden z dowódców. Wcześniej jednak, na zachodnim swoim skrzydle ugrupowania pod Sumami ukraiński pułk pierwszego dnia lata wyzwolił wioskę Andrijiwkę. Przy tym Ukraińcy – w przeciwieństwie do Rosjan – w swoim ataku użyli broni pancernej i odnieśli sukces.

NATO nie sądzi, by Putin odniósł sukces, ale on nie rezygnuje

Generał Syrśky informował, że Rosjan ostatecznie udało się powstrzymać, gdyż ukraińskie oddziały zaatakowały jeszcze dalej na zachód – teren rosyjskiego obwodu kurskiego. Udało im się odciągnąć z frontu w okolicach Sum ok. jedną piątą rosyjskich oddziałów do obrony własnego terytorium. A i tak Ukraińcy zajęli tam i utrzymują 90 km kw., denerwując Rosjan i zmuszając ich do nieustannych ataków. Armia rosyjska na drugim końcu frontu – w stepach zaporoskich – próbuje wedrzeć się do ukraińskiego obwodu dniepropietrowskiego, by odciągnąć z kolei siły ukraińskie z okolic Sum i obwodu kurskiego. Ale nie udaje jej się.