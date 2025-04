– Gdy tylko zbliżamy się do rozpoczęcia jakichś poważnych rozmów, od razu, w tej samej chwili zaczynają się masowe (rosyjskie) ostrzały, albo kolejna Ołeniwka z mordowaniem jeńców (w obozie w Ołeniwce w lipcu 2022 roku Rosjanie zamordowali ponad 50 ukraińskich jeńców wojennych z Azowstalu – red.), albo w internecie pojawiają się kolejne nagrania z mordów na jeńcach. Kreml robi to wszystko, by wpływać psychologicznie na rozpoczynające się rozmowy i zaczynać je – jak uważa – z pozycji siły – sądzi ukraiński politolog Ołeh Saakian.

Wcześniej, 4 kwietnia również rosyjski Iskander uderzył w Krzywy Róg, w okolice placu zabaw dla dzieci, zabijając 20 osób, w tym dziewięcioro dzieci.

Dzień przed uderzeniem w Sumach prezydent Donald Trump mówił: „Myślę, że z Ukrainą i Rosją będzie OK. I wy wkrótce się od tym dowiecie. Rozumiecie, czasami następuje chwila, gdy trzeba albo działać, albo się zamknąć”.

A dwa dni przed atakiem Władimir Putin ponad cztery godziny rozmawiał z wysłannikiem amerykańskiego prezydenta Steve’em Witkoffem o zawarciu rozejmu w Ukrainie. Swoje uwagi Trump wypowiadał już po otrzymaniu relacji o tym spotkaniu.

Teraz, po masakrze w Sumach, Trump twierdzi, że była to „pomyłka”, ale nie wyjaśnił, czyja i skąd to wie. Nie wymienił jednak Rosji jako winnej ataku. Tak jak po uderzeniu w Krzywym Rogu, który podsumował: „Bombardują jak oszaleli”. Obecnie spośród bliskich współpracowników Trumpa jedynie sekretarz stanu Marco Rubio oraz gen. Keith Kellog wskazali na Rosję.