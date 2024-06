Jednocześnie Putin powiedział, że „prawa, wolności i interesy rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy muszą być w pełni zagwarantowane”, a także, że uznane muszą być „nowe realia terytorialne”.



- Wierzę, że to co Rosja oferuje jest opcją, która umożliwia zakończenie wojny na Ukrainie. Wzywamy do zamknięcia tej tragicznej karty historii. I, nawet jeśli to jest trudne, stopniowego, krok po kroku, odbudowywania relacji i zaufania oraz dobrego sąsiedztwa między Rosją a Ukrainą i Europą - dodał.