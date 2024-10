Wołyń. Zbrodnia, niepochowane ofiary i polityka. Jak zachowa się Ukraina?

„Nie mają poważnych historycznych pretensji do Polaków ani co do skutków współpracy Petlury z Piłsudskim, ani co do oficjalnej polskiej polityki sanacji oraz pacyfikacji stosowanej wobec Ukraińców (de facto agresywnej asymilacji) w okresie międzywojennym, ani co do licznych ukraińskich ofiar polskich organizacji powstańczych w latach 1940-tych, ani co do akcji „»Wisła«” – czytamy w artykule szefa ukraińskiego IPN.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jacek Czaputowicz: Polityka hieny ma się dobrze Gdy rok temu politykę zagraniczną PiS wobec Ukrainy i Wołynia określałem mianem polityki hieny, nie spodziewałem się, że w nowym rządzie uzyska ona status polityki państwowej. To, co było wstydliwe, stało się przejawem rzekomego realizmu politycznego.

Stwierdza też, że w Polsce są osoby „mające trzeźwy spojrzenie na sytuację”, i odwołuje się do prof. Jacka Czaputowicza, który ostatnio na łamach „Rz” sugerował, że dla rządu w Warszawie „korzystne jest kreowanie konfliktu z Ukrainą, a nie odblokowanie ekshumacji”.

Ukraiński politolog: „Jestem zwolennikiem ekshumacji, ale to potrwa lata”

Podobna opinia dominuje wśród ukraińskich polityków i ekspertów, którzy na wszelkie wypowiedzi na ten temat w Polsce patrzą przez pryzmat „nadchodzącej kampanii wyborczej”. – Przecież Karol Nawrocki (szef IPN – red.) jest traktowany jako jeden z możliwych kandydatów PiS w wyborach prezydenckich. Wielu polityków w Polsce chce kandydować. Dlatego zabierają głos w tej sprawie. Bo niby dlaczego temat powrócił akurat teraz? – mówi „Rzeczpospolitej” Jewhen Mahda, ukraiński politolog, dyrektor kijowskiego Instytutu Polityki Światowej.

Nawet gdyby politycy w Polsce „wykorzystywali” temat zbrodni wołyńskiej w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich, to dlaczego ukraińska strona nie akceptuje wniosków o ekshumacje składanych przez polski IPN od kilku lat?