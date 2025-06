Ostatni taniec Jarosława Kaczyńskiego? Intuicja i szachy 5D

Czy Jarosław Kaczyński znów wszystkich rozgrywa? Właśnie wykreował już czwartego prezydenta. – Jest „kingmakerem”. Ale dla mnie fascynującym paradoksem jest to, że on współtworzył III RP dokładnie tak samo jak Donald Tusk, ale to Tusk jest obarczany wszystkimi jej błędami – mówi Estera Flieger w podcaście „Rzecz w tym”.