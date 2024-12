Czy Jarosław Kaczyński powinien ponieść karę? Wyniki sondażu, Polacy podzieleni

Po katastrofie Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r. politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz osoby związane z obozem Zjednoczonej Prawicy gromadzą się 10 dnia każdego miesiąca, by uczcić pamięć 96 osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Zgromadzenia przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie prezes PiS składa kwiaty, przyciągają też kontrmanifestantów, m.in. działaczy Obywateli RP i Komitetu Obrony Demokracji.

Kaczyński kontra Komosa. Incydent na miesięcznicy smoleńskiej

Niedawno podczas jednej z miesięcznic doszło do incydentu. Zbigniew Komosa, który co miesiąc składa wieniec z tabliczką z napisem obciążającym odpowiedzialnością za katastrofę tragicznie zmarłego w niej Lecha Kaczyńskiego, zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu, że podczas przepychanek ten uderzył go w twarz, a prezesowi PiS oraz posłom Markowi Suskiemu i Anicie Czerwińskiej - zniszczenie wieńca.

Po tym, jak do Sejmu wpłynął wniosek o odebranie im immunitetów, Kaczyński, Suski i Czerwińska na posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych przekonywali, że ich działania były uprawnione ze względu na „szkalowanie ofiar katastrofy smoleńskiej”. W oświadczeniu, które odczytał poseł PiS Zbigniew Bogucki, Jarosław Kaczyński pisał, że objęte wnioskiem zachowanie było „uzasadnioną reakcją na działania Zbigniewa Komosy”. Prezes PiS zaznaczył, że aktywista jest z nim skonfliktowany, a jego działania mają charakter polityczny i naruszają prawo oraz dobre obyczaje.