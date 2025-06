Do sprawy odniosła się wcześniej w mediach społecznościowych Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego. „Jeśli widzicie nieprawidłowości – zgłaszajcie je na stronie, a my zwrócimy się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby każdy z tych przypadków wyjaśniła” - wskazała.

Doniesienia komentował także poseł Roman Giertych. „Wiecie po co kandydował Jakubiak, Stanowski i inny plankton? Aby dawać kandydatów do komisji wyborczych. W jednej komisji w Krakowie, gdzie przewodniczącym był gość od Stanowskiego w drugiej turze Nawrocki dostał trzy razy więcej głosów niż w pierwszej, a Trzaskowskiemu nic nie wzrosło. Cuda!” - stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X.

5 czerwca rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki podkreślił w rozmowie z Onetem, że wyniki głosowania w obwodowych komisjach wyborczych mogą zostać zweryfikowane wyłącznie przez Sąd Najwyższy, po złożonych protestach wyborczych. Dodał też, że „kwestię przebiegu głosowania w poszczególnych komisjach mogą także badać organy ścigania, o ile mają podstawy, by prowadzić jakieś postępowania”. – Odpowiedzialność za prawidłowość przebiegu głosowania ciąży na obwodowych komisjach wyborczych, złożonych z przedstawicieli różnych, często konkurujących ze sobą komitetów wyborczych oraz obserwatorów społecznych i mężów zaufania – zaznaczył Chmielnicki.