40,1 proc. Tylu ankietowanych uważa, że wybory prezydenckie w Polsce mogły zostać sfałszowane

Wykrycie anomalii w niektórych komisjach wyborczych skłoniło jednak część polityków obozu rządzącego, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, do domagania się przeliczenia głosów oddanych w całym kraju. Poseł KO Roman Giertych zasugerował, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien zarządzić przerwę w zaplanowanym na 6 sierpnia posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego (które ma dokonać zaprzysiężenia Karola Nawrockiego), objąć obowiązki prezydenta, podpisać ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości, w tym Sąd Najwyższy i dopiero zreformowany SN orzekłby o ważności wyborów. Hołownia odrzucił jednak możliwość realizacji takiego scenariusza, zapowiadając że jeśli Sąd Najwyższy uzna wynik wyborów, wówczas przeprowadzi zaprzysiężenie Karola Nawrockiego.

Roman Giertych sugerował też, że nieprawidłowości wyborcze mogą być wynikiem świadomych działań członków komisji wyborczych, oddelegowanych do komisji przez kandydatów, którzy zarejestrowali komitety wyborcze, ale nie zebrali wystarczającej liczby podpisów pod swoją kandydaturą (100 tys.), by ją zarejestrować. – Ja tylko widzę sytuację, w której obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, przejęte w większości przez ludzi typu pana Olszańskiego, jakichś braci kamratów, którzy się zbierali w jakichś grupkach. I nagle brat kamrat wystawiał kilkanaście tysięcy członków do obwodowych komisji wyborczych – mówił w TVN24. Bracia kamraci to członkowie skrajnie prawicowego ruchu o nazwie Rodacy Kamraci stworzonego przez Wojciecha Olszańskiego, Marcina Osadowskiego i Michała Kosińskiego.

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w poszczególnych województwach (MAPA) Foto: PAP

Dane PKW nie potwierdzają jednak słów Giertycha o „przejęciu” komisji przez przedstawicieli kandydatów, którzy nie wystartowali w wyborach. Komisje obwodowe liczyły 266 782 członków, z czego 43 367 pochodziło z komitetów, których kandydaci nie wystartowali w wyborach.