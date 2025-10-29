Serial miał już swoje przedpremierowe pokazy w Szczecinie, Gdyni oraz w Warszawie. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska podkreśliła, że jest to największa produkcja w historii polskiej kinematografii po 1989 r. „pokazująca kunszt polskich filmowców, zaawansowanie technologiczne i światowej klasy talent w naszej branży audiowizualnej. To milowy krok dla sektora kreatywnego w Polsce”. Trudno się nie zgodzić, choć embargo na recenzje obowiązuje do 3 listopada.

Scenarzysta Kasper Bajon mówiąc o katastrofie, która się wydarzyła w 1993 r., powiedział: - W czasie pracy nad scenariuszem poznałem wiele osób, które przeżyły tę tragedię lub żyją z jej konsekwencjami do dziś. Dzielili się ze mną swoimi wspomnieniami, emocjami, czasem bólem. Dali mi swoje historie i zaufanie. Czułem ogromną odpowiedzialność, by ich nie zawieść – by z tego, co usłyszałem, zbudować opowieść, która odda ich doświadczenie z szacunkiem i autentycznością.

Reżyser Jan Holoubek zaznaczył z kolei: - „Heweliusz” to wynik pracy ogromnego zespołu ludzi – od aktorów, przez ekipę techniczną, po statystów. Przez miesiące zdjęć pracowaliśmy w ekstremalnych warunkach, często na wodzie, w nocy. To była produkcja, która wymagała wielkiej determinacji. Ogromna odpowiedzialność i ogromna praca – mam nadzieję, że to wszystko widać w każdym kadrze.

„Heweliusz” jednym z najambitniejszych projektów w Europie w tym roku

Autorem zdjęć jest Bartłomiej Kaczmarek, zaś producentką – Anna Kępińska, która powiedziała: - W każdym pionie zaangażowanym w serial „Heweliusz” ważne było rozpoczęcie pracy od researchu, zagłębienie w detale, epokę, kostiumy, realizm, bowiem musimy pamiętać, że 1993 r. to już serial historyczny.