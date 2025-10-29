Rzeczpospolita
Serial „Heweliusz”: Specjalny projekt i służby specjalne

Już 5 listopada premiera serialu „Heweliusz” Jana Holoubka i Kaspra Bajona. Na ekranie zobaczymy m.in. z Magdę Różczkę, Justynę Wasilewską, Michała Żurawskiego, Borysa Szyca i Andrzeja Konopkę.

Publikacja: 29.10.2025 11:18

Zdjęcie z planu produkcyjnego „Heweliusza"

Zdjęcie z planu produkcyjnego „Heweliusza"

Foto: Robert Palka/ Mat. Pras.

Jacek Cieślak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wyzwania towarzyszyły produkcji serialu „Heweliusz”?
  • Jaki wpływ miała prawdziwa historia na fabułę serialu „Heweliusz”?
  • W jaki sposób twórcy podeszli do zadania realistycznego odwzorowania wydarzeń z 1993 roku?

Serial Netfliksa w reżyserii Jana Holoubka na podstawie scenariusza Kaspra Bajona to megaprodukcja łącząca kilka gatunków: dramat katastroficzny, psychologiczny, kryminalny i sądowy.

O czym opowiada „Heweliusz” Jana Holoubka i Kaspra Bajona

Fabuła serialu jest oparta na autentycznej historii, związanym z nią procesie, a także domysłach, a nawet teoriach spiskowych, które obciążały odpowiedzialnością służby specjalne, które miały sprawę tuszować.

W nocy 13 na 14 stycznia 1993 r. pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

Serial miał już swoje przedpremierowe pokazy w Szczecinie, Gdyni oraz w Warszawie. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska podkreśliła, że jest to największa produkcja w historii polskiej kinematografii po 1989 r. „pokazująca kunszt polskich filmowców, zaawansowanie technologiczne i światowej klasy talent w naszej branży audiowizualnej. To milowy krok dla sektora kreatywnego w Polsce”. Trudno się nie zgodzić, choć embargo na recenzje obowiązuje do 3 listopada.

„Heweliusz” to wynik pracy ogromnego zespołu ludzi – od aktorów, przez ekipę techniczną, po statystów. Przez miesiące zdjęć pracowaliśmy w ekstremalnych warunkach, często na wodzie, w nocy. To była produkcja, która wymagała wielkiej determinacji. Ogromna odpowiedzialność i ogromna praca – mam nadzieję, że to wszystko widać w każdym kadrze

Jan Holoubek, reżyser

Scenarzysta Kasper Bajon mówiąc o katastrofie, która się wydarzyła w 1993 r., powiedział: - W czasie pracy nad scenariuszem poznałem wiele osób, które przeżyły tę tragedię lub żyją z jej konsekwencjami do dziś. Dzielili się ze mną swoimi wspomnieniami, emocjami, czasem bólem. Dali mi swoje historie i zaufanie. Czułem ogromną odpowiedzialność, by ich nie zawieść – by z tego, co usłyszałem, zbudować opowieść, która odda ich doświadczenie z szacunkiem i autentycznością.

Reżyser Jan Holoubek zaznaczył z kolei: - „Heweliusz" to wynik pracy ogromnego zespołu ludzi – od aktorów, przez ekipę techniczną, po statystów. Przez miesiące zdjęć pracowaliśmy w ekstremalnych warunkach, często na wodzie, w nocy. To była produkcja, która wymagała wielkiej determinacji. Ogromna odpowiedzialność i ogromna praca – mam nadzieję, że to wszystko widać w każdym kadrze.

Michał Sikorski
Film
Wampiry i ludzie, czyli horror „Życie dla początkujących” już w kinach

„Heweliusz” jednym z najambitniejszych projektów w Europie w tym roku

Autorem zdjęć jest Bartłomiej Kaczmarek, zaś producentką – Anna Kępińska, która powiedziała: - W każdym pionie zaangażowanym w serial „Heweliusz” ważne było rozpoczęcie pracy od researchu, zagłębienie w detale, epokę, kostiumy, realizm, bowiem musimy pamiętać, że 1993 r. to już serial historyczny.

Okres zdjęciowy do serialu został podzielony na parę etapów realizacyjnych, począwszy od zdjęć na prawdziwym promie do dekoracji budowanych na halach i basenach.

W czasie pracy nad scenariuszem poznałem wiele osób, które przeżyły tę tragedię lub żyją z jej konsekwencjami do dziś. Dzielili się ze mną swoimi wspomnieniami, emocjami, czasem bólem.

Kasper Bajon, scenarzysta

– Wydaje mi się, że nasz poprzedni serial „Wielka woda” i jego sukces spowodował, że produkcja kolejnego projektu o takim poziomie trudności realizacyjnej jak „Heweliusz”, stała się możliwa – mówi Anna Kępińska.

Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netfliksa dodał, że premiery zwieńczyły czteroletnią pracę nad „Heweliuszem” – największą produkcją platformy streamingowej w historii jej polskiej wersji i jednym z naszych najbardziej ambitnych projektów w Europie w tym roku.

- Wiedziałem, że musimy znaleźć swoją metodę. To ryzyko, ale daje ogromną satysfakcję, kiedy widzimy, że 17-metrowy mostek kapitański podwieszony na specjalnym dźwigu z imitacją fali organicznie oddaje w obrazie sytuację na morzu. Dzięki temu „Heweliusz” będzie w pełni zarówno serialem psychologicznym, jak i katastroficznym w całej jego okazałości – opowiada scenograf Marek Warszewski.

Bartomiej Topa jako Jan Paweł Adamczewski
Platformy streamingowe
Zastaw się, a postaw się, czyli drugi sezon „1670”
Produkcja serialu Heweliusz w liczbach to łącznie 10 miesięcy przygotowań produkcyjnych, 8-miesięczny okres zdjęciowy od stycznia do sierpnia 2024 r. z liczbą 105 dni zdjęciowych, ponad 120 aktorów, 3000 statystów, 2000 pojazdów grających, w tym 200 TIR-ów/ciężarówek, 700 ton wody (większość w obiegu zamkniętym), 1 kilometr konstrukcji deszczownic i trawersów, 100 mocowań podwieszeń elementów jednocześnie na dwóch halach zdjęciowych, 40 umów kaskaderskich, 70 lokacji i prawie 200 osób zaangażowanych w postprodukcję.

Obsada

Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka, Magdalena Zawadzka, Jan Englert, Anna Dereszowska, Łukasz Lewandowski, Piotr Rogucki, Mirosław Zbrojewicz.


Seriale Firmy Netfliks Heweliusz Jan Holoubek
