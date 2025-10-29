Aktualizacja: 29.10.2025 11:35 Publikacja: 29.10.2025 11:18
Zdjęcie z planu produkcyjnego „Heweliusza"
Foto: Robert Palka/ Mat. Pras.
Serial Netfliksa w reżyserii Jana Holoubka na podstawie scenariusza Kaspra Bajona to megaprodukcja łącząca kilka gatunków: dramat katastroficzny, psychologiczny, kryminalny i sądowy.
Fabuła serialu jest oparta na autentycznej historii, związanym z nią procesie, a także domysłach, a nawet teoriach spiskowych, które obciążały odpowiedzialnością służby specjalne, które miały sprawę tuszować.
W nocy 13 na 14 stycznia 1993 r. pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.
Serial miał już swoje przedpremierowe pokazy w Szczecinie, Gdyni oraz w Warszawie. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska podkreśliła, że jest to największa produkcja w historii polskiej kinematografii po 1989 r. „pokazująca kunszt polskich filmowców, zaawansowanie technologiczne i światowej klasy talent w naszej branży audiowizualnej. To milowy krok dla sektora kreatywnego w Polsce”. Trudno się nie zgodzić, choć embargo na recenzje obowiązuje do 3 listopada.
Jan Holoubek, reżyser
Scenarzysta Kasper Bajon mówiąc o katastrofie, która się wydarzyła w 1993 r., powiedział: - W czasie pracy nad scenariuszem poznałem wiele osób, które przeżyły tę tragedię lub żyją z jej konsekwencjami do dziś. Dzielili się ze mną swoimi wspomnieniami, emocjami, czasem bólem. Dali mi swoje historie i zaufanie. Czułem ogromną odpowiedzialność, by ich nie zawieść – by z tego, co usłyszałem, zbudować opowieść, która odda ich doświadczenie z szacunkiem i autentycznością.
Reżyser Jan Holoubek zaznaczył z kolei: - „Heweliusz” to wynik pracy ogromnego zespołu ludzi – od aktorów, przez ekipę techniczną, po statystów. Przez miesiące zdjęć pracowaliśmy w ekstremalnych warunkach, często na wodzie, w nocy. To była produkcja, która wymagała wielkiej determinacji. Ogromna odpowiedzialność i ogromna praca – mam nadzieję, że to wszystko widać w każdym kadrze.
Czytaj więcej
„Życie dla początkujących” to horror rozgrywający się w domu opieki społecznej. Z zaskakującymi p...
Autorem zdjęć jest Bartłomiej Kaczmarek, zaś producentką – Anna Kępińska, która powiedziała: - W każdym pionie zaangażowanym w serial „Heweliusz” ważne było rozpoczęcie pracy od researchu, zagłębienie w detale, epokę, kostiumy, realizm, bowiem musimy pamiętać, że 1993 r. to już serial historyczny.
Okres zdjęciowy do serialu został podzielony na parę etapów realizacyjnych, począwszy od zdjęć na prawdziwym promie do dekoracji budowanych na halach i basenach.
Kasper Bajon, scenarzysta
– Wydaje mi się, że nasz poprzedni serial „Wielka woda” i jego sukces spowodował, że produkcja kolejnego projektu o takim poziomie trudności realizacyjnej jak „Heweliusz”, stała się możliwa – mówi Anna Kępińska.
Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netfliksa dodał, że premiery zwieńczyły czteroletnią pracę nad „Heweliuszem” – największą produkcją platformy streamingowej w historii jej polskiej wersji i jednym z naszych najbardziej ambitnych projektów w Europie w tym roku.
- Wiedziałem, że musimy znaleźć swoją metodę. To ryzyko, ale daje ogromną satysfakcję, kiedy widzimy, że 17-metrowy mostek kapitański podwieszony na specjalnym dźwigu z imitacją fali organicznie oddaje w obrazie sytuację na morzu. Dzięki temu „Heweliusz” będzie w pełni zarówno serialem psychologicznym, jak i katastroficznym w całej jego okazałości – opowiada scenograf Marek Warszewski.
Czytaj więcej
Uwaga, uwaga! Punktualnie o godzinie dziewiątej rano 17 września Roku Pańskiego sarmackiego wkroc...
Produkcja serialu Heweliusz w liczbach to łącznie 10 miesięcy przygotowań produkcyjnych, 8-miesięczny okres zdjęciowy od stycznia do sierpnia 2024 r. z liczbą 105 dni zdjęciowych, ponad 120 aktorów, 3000 statystów, 2000 pojazdów grających, w tym 200 TIR-ów/ciężarówek, 700 ton wody (większość w obiegu zamkniętym), 1 kilometr konstrukcji deszczownic i trawersów, 100 mocowań podwieszeń elementów jednocześnie na dwóch halach zdjęciowych, 40 umów kaskaderskich, 70 lokacji i prawie 200 osób zaangażowanych w postprodukcję.
Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka, Magdalena Zawadzka, Jan Englert, Anna Dereszowska, Łukasz Lewandowski, Piotr Rogucki, Mirosław Zbrojewicz.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W SkyShowtime powraca „Glina”. W sześcioodcinkowym „Nowym rozdziale” grają Radziwiłowicz, Stuhr i Braciak. Nową...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Widzowie serwisu już mogą zobaczyć „Vinci 2", a w zapowiedziach jest „Czarna Wołga". Nowy dyrektor programowy Ne...
Uwaga, uwaga! Punktualnie o godzinie dziewiątej rano 17 września Roku Pańskiego sarmackiego wkroczyli... Nie - n...
Netflix ogłosił, że jego widzowie zobaczą film biograficzny o liderze Lady Pank Janie Borysewiczu. W roli muzyka...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
„1670” powróci z drugim sezonem już 17 września. Poza Adamczychą w letniej odsłonie na fanów serialu czeka równi...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas