W najnowszym globalnym notowaniu Netfliksa w kategorii serialowych produkcji nieangielskich w zestawieniu z 16 listopada „Heweliusz” był dziesiąty. Trzy pierwsze miejsca zajmują produkcje azjatyckie: „Gdy inni stali z boku”, „Bitwa samurajów” i „Wybuchowy pocałunek”. Najwyższe miejsce globalnie „Heweliusz” uzyskał w notowaniu z 9 listopada – czwarte.

Reklama Reklama

Wiadomo, że zależy nam na jak największej liczbie widzów. Im więcej ludzi serial zobaczy, tym bardziej nas to ucieszy Jan Holoubek.

„Heweliusz” w Top 10 Netfliksa na świecie

W rozmowie z Janem Holoubkiem, którą opublikujemy w najbliższym wydaniu „Plus Minus” z 22 listopada, pytamy reżysera o kwestię sukcesu.

– Wiadomo, że zależy nam na jak największej liczbie widzów. Im więcej ludzi serial zobaczy, tym bardziej nas to ucieszy – mówi Jan Holoubek.