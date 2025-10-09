„Znieczulenie” (reż. Łukasz Ostalski) będzie pierwszym polskim serialem medycznym Netfliksa z Leszkiem Lichotą w roli neurochirurga, który po śmiałej, lecz nieudanej operacji zaczyna pracę w szpitalu w małej miejscowości. Obok niego na ekranie zobaczymy Aleksandrę Popławską, Karolinę Gruszką i Dorotę Kolak.

Trwają również prace nad ogłoszonymi już wcześniej tytułami: poczynając od serialu kostiumowego „Lalka” w reżyserii Pawła Maślony, przez 3. sezon „1670” – po polską wersję światowego hitu „Love is Blind: Polska”.

– Oprócz pracy nad naszymi oryginalnymi produkcjami, aktywnie wspieramy rozwój polskiego rynku filmowego, współfinansując filmy przeznaczone w pierwszej kolejności do dystrybucji kinowej – podkreśla Łukasz Kłuskiewicz.

Od początku działalności w Polsce Netflix nie tylko wyprodukował około 80 filmów i seriali, ale wprowadził również do oferty setki tytułów licencjonowanych. Wśród nich znalazły się filmy i seriale z innych serwisów streamingowych, jak HBO Max czy od nadawców telewizyjnych, jak np. TVP. Ponadto w ostatnich latach Netflix współfinansował m.in. filmy: „Za duży na bajki”, „Bo we mnie jest seks”, „Ukrytą grę” czy „Magnezję”.

„Akademia Pana Kleksa”

Do końca 2025 r. zaplanowano premierę aż siedmiu filmów współfinansowanych przez Netfliksa , w tym „Akademia Pana Kleksa”, „Simona Kossak”, „Światłoczuła” czy „Vinci 2” (już do obejrzenia), które zeszły z wielkich ekranów i są dostępne dla widzów w serwisie. – Bardzo istotną częścią naszej strategii w Polsce jest inwestowanie w rozwój nowych talentów i wspieranie twórców. Silny sektor audiowizualny to więcej zaskakujących, wyjątkowych historii dla polskiego widza – mówi Łukasz Kłuskiewicz.

Netflix od lat angażuje się w projekty edukacyjne i branżowe. Wśród nich jest „Nakręć się na przyszłość” – program warsztatów organizowanych wspólnie z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, w których udział wzięło już ponad 420 młodych osób poszukujących możliwości startu zawodowego w branży filmowej.