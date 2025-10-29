Rzeczpospolita

Echo Investment sprzedało centrum handlowe Libero za 103 mln euro

Giełdowy deweloper spieniężył kolejną nieruchomość. Celem redukcja zadłużenia i wypłata dywidend. Nabywcą jest estoński fundusz Summus Capital.

Publikacja: 29.10.2025 11:35

Echo Investment sprzedało centrum handlowe Libero estońskiej firmie Summus za 103 mln euro

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Po zbyciu w tym roku biurowca City2 we Wrocławiu i 30 proc. udziałów w warszawskim projekcie biurowym Office House giełdowa grupa spieniężyła kolejną nieruchomość – centrum handlowe Libero w Katowicach. Nabywca, estońska firma Summus Capital, zapłaci 103 mln euro (blisko 440 mln zł) plus VAT. Z raportu półrocznego Echa wynika, że na nieruchomość zaciągnięty był kredyt inwestycyjny w wysokości 61 mln euro, co implikuje około 40 mln euro (170 mln zł) „na rękę” dla Echa po transakcji.

Galeria Libero długo pozostawała w portfelu Echa. Została oddana do użytkowania w 2018 r. – a więc niedługo przed pandemią. Liczy 45 tys. mkw. powierzchni, jest niemal w pełni wynajęta i odwiedzana przez około 6 mln osób rocznie.

Estoński inwestor wcześniej kupił od Echa łódzki biurowiec React.

Echo spodziewa się dużych przepływów ze sprzedaży nieruchomości

Podczas wrześniowej konferencji wynikowej menedżerowie Echa powiedzieli, że grupa prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie sprzedaży galerii handlowej Libero oraz trzech faz kompleksu Brain Park w Krakowie.

W portfelu pozostaje 30 proc. udziałów w warszawskiej Galerii Młociny, której sprzedaży najszybciej można oczekiwać na przełomie lat 2026 i 2027. Pełen potencjał tej nieruchomości jest jeszcze wydobywany – celem jest zwiększenie liczby odwiedzających i obrotów najemców.

– Koncentrujemy się na sprzedaży nieruchomości komercyjnych, by – po spłacie kredytów – uzyskać 0,8 mld zł gotówki, którą wykorzystamy na redukcję zadłużenia z tytułu obligacji, na reinwestowanie w nowe projekty oraz na wypłatę dywidend – powiedział wówczas Marcin Drozd, wiceprezes ds. finansowych grupy Echo Investment.

Sprzedaż galerii Libero to największa transakcja w tym roku

Zakup Libero to największe przejęcie pojedynczego obiektu handlowego w Polsce w 2025 r.

Po zakupie Libero wartość portfela Summus Capital sięgnie 565 mln euro, z czego ponad 35 proc. przypadnie na nieruchomości w Polsce. Estońska firma inwestuje w obiekty handlowe, biurowe, logistyczne i medyczne.

– Libero Katowice to silny, dobrze zlokalizowany obiekt z rozpoznawalnymi najemcami i dużym potencjałem długoterminowego wzrostu. Przejęcie nieruchomości wpisuje się w naszą długofalową strategię umacniania obecności Summus Capital w Polsce – jednym z najbardziej dynamicznych rynków nieruchomości w regionie. Utrzymanie znaczącego udziału obiektów handlowych w naszym portfelu pozwala nam zachować stabilność i zapewnia dalszy wzrost jego wartości – skomentował Hannes Pihl, członek zarządu Summus Capital.

Według szacunków firmy Colliers, w ciągu trzech kwartałów 2025 r. wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce wyniosła 2,6 mld euro (około 11 mld zł), nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Na rynek biurowy napłynęło 0,9 mld euro, na przemysłowo-magazynowy 0,87 mld euro, a na rynek nieruchomości handlowych 450 mln euro. W mieszkaniach na wynajem inwestorzy ulokowali ponad 200 mln euro.

Eksperci Avison Young wskazują, że dwie trzecie transakcji w segmencie handlowym przypadło na mniejsze formaty, czyli parki i centra „convenience”. Z kolei 20 proc. to zakupy nieruchomości handlowych z myślą o zmianie funkcji, np. wyburzeniu pod mieszkaniówkę.

