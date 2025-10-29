Echo Investment sprzedało centrum handlowe Libero za 103 mln euro

Po zbyciu w tym roku biurowca City2 we Wrocławiu i 30 proc. udziałów w warszawskim projekcie biurowym Office House giełdowa grupa spieniężyła kolejną nieruchomość – centrum handlowe Libero w Katowicach. Nabywca, estońska firma Summus Capital, zapłaci 103 mln euro (blisko 440 mln zł) plus VAT. Z raportu półrocznego Echa wynika, że na nieruchomość zaciągnięty był kredyt inwestycyjny w wysokości 61 mln euro, co implikuje około 40 mln euro (170 mln zł) „na rękę” dla Echa po transakcji.

Reklama Reklama

Galeria Libero długo pozostawała w portfelu Echa. Została oddana do użytkowania w 2018 r. – a więc niedługo przed pandemią. Liczy 45 tys. mkw. powierzchni, jest niemal w pełni wynajęta i odwiedzana przez około 6 mln osób rocznie.

Estoński inwestor wcześniej kupił od Echa łódzki biurowiec React.

Echo spodziewa się dużych przepływów ze sprzedaży nieruchomości

Podczas wrześniowej konferencji wynikowej menedżerowie Echa powiedzieli, że grupa prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie sprzedaży galerii handlowej Libero oraz trzech faz kompleksu Brain Park w Krakowie.