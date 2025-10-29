Echo Investment sprzedało centrum handlowe Libero za 103 mln euro

Aktualizacja: 29.10.2025 12:20 Publikacja: 29.10.2025 11:35
Echo Investment sprzedało centrum handlowe Libero estońskiej firmie Summus za 103 mln euro
Foto: mat. prasowe
Po zbyciu w tym roku biurowca City2 we Wrocławiu i 30 proc. udziałów w warszawskim projekcie biurowym Office House giełdowa grupa spieniężyła kolejną nieruchomość – centrum handlowe Libero w Katowicach. Nabywca, estońska firma Summus Capital, zapłaci 103 mln euro (blisko 440 mln zł) plus VAT. Z raportu półrocznego Echa wynika, że na nieruchomość zaciągnięty był kredyt inwestycyjny w wysokości 61 mln euro, co implikuje około 40 mln euro (170 mln zł) „na rękę” dla Echa po transakcji.
Galeria Libero długo pozostawała w portfelu Echa. Została oddana do użytkowania w 2018 r. – a więc niedługo przed pandemią. Liczy 45 tys. mkw. powierzchni, jest niemal w pełni wynajęta i odwiedzana przez około 6 mln osób rocznie.
Estoński inwestor wcześniej kupił od Echa łódzki biurowiec React.
Podczas wrześniowej konferencji wynikowej menedżerowie Echa powiedzieli, że grupa prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie sprzedaży galerii handlowej Libero oraz trzech faz kompleksu Brain Park w Krakowie.
W portfelu pozostaje 30 proc. udziałów w warszawskiej Galerii Młociny, której sprzedaży najszybciej można oczekiwać na przełomie lat 2026 i 2027. Pełen potencjał tej nieruchomości jest jeszcze wydobywany – celem jest zwiększenie liczby odwiedzających i obrotów najemców.
– Koncentrujemy się na sprzedaży nieruchomości komercyjnych, by – po spłacie kredytów – uzyskać 0,8 mld zł gotówki, którą wykorzystamy na redukcję zadłużenia z tytułu obligacji, na reinwestowanie w nowe projekty oraz na wypłatę dywidend – powiedział wówczas Marcin Drozd, wiceprezes ds. finansowych grupy Echo Investment.
Zakup Libero to największe przejęcie pojedynczego obiektu handlowego w Polsce w 2025 r.
Po zakupie Libero wartość portfela Summus Capital sięgnie 565 mln euro, z czego ponad 35 proc. przypadnie na nieruchomości w Polsce. Estońska firma inwestuje w obiekty handlowe, biurowe, logistyczne i medyczne.
– Libero Katowice to silny, dobrze zlokalizowany obiekt z rozpoznawalnymi najemcami i dużym potencjałem długoterminowego wzrostu. Przejęcie nieruchomości wpisuje się w naszą długofalową strategię umacniania obecności Summus Capital w Polsce – jednym z najbardziej dynamicznych rynków nieruchomości w regionie. Utrzymanie znaczącego udziału obiektów handlowych w naszym portfelu pozwala nam zachować stabilność i zapewnia dalszy wzrost jego wartości – skomentował Hannes Pihl, członek zarządu Summus Capital.
Według szacunków firmy Colliers, w ciągu trzech kwartałów 2025 r. wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce wyniosła 2,6 mld euro (około 11 mld zł), nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Na rynek biurowy napłynęło 0,9 mld euro, na przemysłowo-magazynowy 0,87 mld euro, a na rynek nieruchomości handlowych 450 mln euro. W mieszkaniach na wynajem inwestorzy ulokowali ponad 200 mln euro.
Eksperci Avison Young wskazują, że dwie trzecie transakcji w segmencie handlowym przypadło na mniejsze formaty, czyli parki i centra „convenience”. Z kolei 20 proc. to zakupy nieruchomości handlowych z myślą o zmianie funkcji, np. wyburzeniu pod mieszkaniówkę.
