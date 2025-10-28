Rzeczpospolita

Sieć parków handlowych Vendo w Polsce sprzedana za 1,3 mld zł

Deweloper Trei Real Estate sprzedał portfel parków handlowych konsorcjum firm Ares i Slate.

Publikacja: 28.10.2025 10:14

Trei sprzedało polską sieć Vendo Parków za 300 mln euro.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Slate Asset Management i Ares Management zawarły transakcję zakupu portfela 36 parków handlowych pod szyldem Vendo w Polsce za ponad 300 mln euro (1,3 mld zł). To pierwsza inwestycja Slate Asset Management nad Wisłą. Zarządzający aktywami o wartości 109 mld dol. Ares znany jest u nas m.in. jako główny akcjonariusz giełdowego dewelopera mieszkaniowego Murapolu i twórca platformy PRS LifeSpot. Parki należały do deweloperskiej spółki Trei Real Estate, która w Polsce zajmuje się jeszcze mieszkaniówką. Zgodę na transakcję musi jeszcze wydać UOKiK.

Trei stawia na USA, sieć Vendo Park idzie w nowe ręce za 300 mln euro

Kevin Cahill, partner w Ares Real Estate Group, powiedział, że transakcja jest wyrazem wiary w perspektywy sektora handlowego w Polsce i szerzej, w Europie. – Wierzymy, że inwestycja stwarza okazję, by zwiększyć wartość zakupionego portfela, będziemy pracować ze Slate Asset Management, by wydobyć jego pełen potencjał – skomentował Cahill.

– Ten portfel, złożony z nowoczesnych, wysokiej jakości nieruchomości, w sposób naturalny wpisuje się w naszą strategię koncentrowania się na aktywach przynoszących dochód, szczególnie obiektach handlowych typu convenience (bliskość, wygoda, podstawowe potrzeby zakupowe – red.) w Europie. Od lat przyglądaliśmy się polskiemu rynkowi, ta transakcja to cenny dodatek do naszej rosnącej paneuropejskiej platformy – powiedział Sven Vollenbruch, dyrektor zarządzający w Slate. Firma inwestuje w nieruchomości handlowe na Starym Kontynencie od 2016 r., zbudowała portfel 1 tys. obiektów w 9 krajach. Tylko w tym roku na zakupy przeznaczyła 1 mld euro.

Prezes Trei Real Estate Pepijn Morshuis dodał, że jego firma dalej wierzy w perspektywy parków handlowych i centrów convenience w Polsce, jednak strategicznie koncentruje się na Stanach Zjednoczonych.

Największą transakcją na rynku biurowym w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 r. był zakup przez
Nieruchomości
Polski kapitał docenił nieruchomości komercyjne

Parki handlowe najchętniej wybierane przez inwestorów

Według szacunków Avison Young, w ciągu trzech kwartałów br. w nieruchomości komercyjne w Polsce zainwestowano 2,6 mld euro. Najwięcej ulokowano w biurowcach – 899 mln euro, w magazynach – 873 mln euro.

W nieruchomości handlowe zainwestowano 453 mln euro. Dwie trzecie transakcji – o wartości ponad 250 mln euro – przypadło na mniejsze formaty, czyli parki handlowe i centra convenience. 20 proc. to zakupy nieruchomości handlowych z myślą o zmianie funkcji, np. wyburzeniu pod mieszkaniówkę (Arkady Wrocławskie). Na radarach inwestorów były też regionalne centra handlowe.

Nieruchomości Trei Real Estate Poland

