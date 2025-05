Nowe badania Księżyca. „Wynik tak nas zaskoczył, że nie uwierzyliśmy w niego”

Czy wnętrze Księżyca jest asymetryczne?

Wyniki badań grawitacji Księżyca pokazały, że widoczna strona satelity jest nachylona mocniej niż strona niewidoczna (wpływ grawitacyjny Ziemi). Zdaniem badaczy różnice w odkształcaniu się obu stron sugerowały istnienie asymetrii we wnętrzu Księżyca. Naukowcy uważają, że pod powierzchnią strony widocznej istnieje aktywny geologicznie, ciepły obszar tzw. płaszcza. Płaszcz Księżyca to warstwa rozciągająca się na głębokości od 35 km do 1400 km pod powierzchnią satelity. Według szacunkowych danych warstwa ta stanowi ok. 80 proc. masy Księżyca, a składa się głównie z oliwinów i piroksenów (minerały). Najnowsze badanie może potwierdzić tę hipotezę.

Jak pokazały wyniki nowej analizy, temperatura płaszcza strony widocznej Księżyca jest średnio wyższa o ok. 100-200 stopni Celsjusza od temperatury płaszcza strony niewidocznej. Różnice odkryte w płaszczu odzwierciedla także struktura geologii na powierzchni satelity. – (...) procesy, które napędzały starożytny wulkanizm księżycowy, są aktywne również dzisiaj – przekonuje współautor badania, naukowiec Alex Berne z Jet Propulsion Laboratory.

Naukowcy wierzą, że wyniki badania ułatwią bezpieczną nawigację statków kosmicznych w trakcie przyszłych misji. Zdaniem astronomów zastosowana metoda (użycie danych grawitacyjnych do oceny struktury wnętrza ciała niebieskiego) może być także użyta np. do badania wybranych księżyców Saturna i Jowisza.