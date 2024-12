Tajemnice prehistorycznego Marsa. Nowe odkrycie dotyczące wody na Czerwonej Planecie

Precyzyjne badanie składu meteorytu „Black Beauty” ujawniło m.in., że skorupa Marsa przetrwała wiele intensywnych uderzeń w powierzchnię planety. Zdaniem badaczy meteoryt zawiera „najstarsze fragmenty Marsa”, w tym cyrkony. Jak wyjaśnił główny autor badania Jack Gillespie z Uniwersytetu w Lozannie, cyrkony zawierają ślady uranu, który działa jak „naturalny zegar”. Pierwiastek rozpada się na ołów, a porównanie stosunku uranu do ołowiu pozwala obliczyć czas formowania się kryształu. Co istotne, cyrkony zawarte w „Black Beauty” nie zostały uszkodzone w trakcie wejścia meteorytu w ziemską atmosferę.

Ślad po gorących wodach sprzed ponad 4,45 miliardów lat?

Precyzyjna analiza cyrkonów pozwoliła wykryć m.in. obecność żelaza, sodu i aluminium. Analiza wykonana w skali atomowej pokazała, że pierwiastki te były włączane do struktury kryształu stopniowo. Jak wyjaśniają autorzy badania, to właśnie obecność „niezwykłych ilości” tych pierwiastków w strukturze cyrkonu sugeruje, że Mars posiadał w przeszłości wodę. Chodzi o potencjalną obecność systemów hydrotermalnych, powstających przez wodę podgrzewaną poprzez podziemną aktywność wulkaniczną. Cyrkony wchodzące w skład marsjańskiego meteorytu mają podobną strukturę do cyrkonów pochodzących z systemów hydrotermalnych na Ziemi.

Jak wyjaśnił dr Aaron Cavosie to właśnie gorące źródła mogły być miejscem powstania pierwszych form życia na Ziemi. Zdaniem planetologów, najnowsze odkrycie wskazuje, że podobne warunki mogły potencjalnie zaistnieć w okresie „wczesnej historii” Marsa. - Jeśli systemy hydrotermalne były stabilną cechą wczesnego Marsa, wskazywałoby to, że warunki umożliwiające potencjalne powstanie życia mogły utrzymywać się przez znaczny czas - wyjaśnia dr Cavosie, podkreślając, że na razie mowa o hipotezie. Autorzy odkrycia mają nadzieję, że dalsze badania składu „marsjańskich cyrkonów” pozwolą odpowiedzieć na to pytanie.

Zdaniem profesor Briony Hogan (współbadaczki misji łazika Perseveranse), najnowsze odkrycie jest zgodne z teorią, która mówi o istnieniu wody i aktywności wulkanicznej w prehistorii Marsa. Badaczka przypomniała także, że potencjalne środowiska powstania życia na Marsie były w przeszłości chronione przez ówczesne, silne pole magnetyczne Czerwonej Planety. Pole to broniło ją m.in. przed skutkami promieniowania kosmicznego. Badaczom nie udało się jeszcze odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Mars utracił swoje ochronne pole magnetyczne.