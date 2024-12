Nowe odkrycie na temat dinozaurów. Było możliwe dzięki pomocy emerytowanego kamieniarza

Badania u wybrzeży East Sussex (południowa Anglia) w rejonie miasta Bexhill-on-Sea, prowadzone były pod auspicjami Uniwersytetu w Southampton, a finansowane przez działający przy nim Instytut Nauk Przyrodniczych. Wyniki badań opublikowane zostały 5 grudnia w czasopiśmie „Papers in Palaeontology”. O szczegółach przeczytać można również w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej uniwersytetu.

Tyranozaury żyły u wybrzeży południowej Anglii. Nowe odkrycie naukowców

Nowe odkrycie obejmuje wyłącznie zęby dinozaurów – teropodów, które różnią się między sobą rozmiarem, kształtem i anatomią ząbkowanych krawędzi. Jak zaznaczył dr Chris Barker z Uniwersytetu w Southampton, główny autor badania, zęby dinozaurów są twardymi skamielinami i to zazwyczaj właśnie one zachowują się częściej niż kości. Tym samym są często kluczowe, aby odtworzyć różnorodność ekosystemu.

Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton do zbadania odnalezionych zębów dinozaurów wykorzystali kilka technik, w tym metody filogenetyczne, dyskryminacyjne i uczenia maszynowego. Współpracowali ze specjalistami z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Hastings Museum and Art Gallery oraz muzeum w Argentynie (Museo Miguel Lillo De Ciencias Naturales in Argentina).

Zastosowane przez naukowców rygorystyczne metody badań pozwalają sugerować, że w regionie Bexhill-on-Sea, u wybrzeży południowej Anglii, żyły spinozaury, średniej wielkości tyranozaury i niewielkie dromeozaury – teropody podobne do welociraptora. Na szczególną uwagę, zdaniem doktora Chrisa Barkera, zasługują tyranozaury, które w osadach z tego wieku i regionu zidentyfikowano po raz pierwszy.