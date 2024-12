Nie tylko pełnia Księżyca w grudniu. Jakie jeszcze zjawiska zobaczymy na niebie?

Zjawiska astronomiczne w grudniu 2024 roku

Zimny Księżyc nie jest jedynym zjawiskiem astronomicznym wartym uwagi w grudniu. Na przykład 18 grudnia widoczna będzie opozycja Jowisza, co oznacza, że Jowisz znajdzie się najbliżej Ziemi i będzie bardzo jasny. Do tego zjawiska dochodzi średnio co 13 miesięcy. Jowisz powinien być widoczny przez całą noc, a w najwyższym punkcie na niebie znajdzie się o godzinie 23:26.

Przed nami również noce spadających gwiazd. Między 4 a 17 grudnia (z maksimum przypadającym na 13–14 grudnia) obserwować można rój Geminidów, powstałych w wyniku rozpadu planetoidy (3200) Phaethon. Najlepiej widoczne będą około godziny 2:00.

Z kolei między 17 a 26 grudnia (z maksimum przypadającym na 22–23 grudnia) można będzie obserwować rój Ursydów. To meteory związane z kometą 8P/Tuttle. Przecięcie ich drogi znajduje się w Małej Niedźwiedzicy.