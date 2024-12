Nowe odkrycie dotyczące prehistorycznej diety. Archeolodzy uzyskali przełomowy dowód

„Chemiczny odcisk palca” dziecka i matki

Szczątki prehistorycznego chłopca zostały już wcześniej zbadane, co pozwoliło archeologom określić w jego przypadku tzw. „izotopowy odcisk palca”. „Izotopy dostarczają chemicznego odcisku palca diety konsumenta” - wyjaśnił w cytowanym przez Newsweeka komunikacie prasowym autor badania Matthew Wooller. Na podstawie danych otrzymanych ze szczątków Anzick-1 badaczom udało się pozyskać informacje o diecie jego matki (dziecko zmarło w wieku, w którym karmione było jeszcze mlekiem matki). Szczegółowa analiza wykazała, że ok. 40 proc. diety kobiety stanowiło mięso mamuta. Oprócz tego kobieta żywiła się także mięsem innych, dużych zwierząt m.in. łosi i bizonów. Co ciekawe, na podstawie wyników analizy oceniono, że mięso małych ssaków i rośliny stanowiły niewielką część jej codziennego pożywienia.

„Megafauna, a szczególnie ogromne mamuty kolumbijskie, dostarczały ogromnych pakietów mięsa i wysokoenergetycznego tłuszczu. Jedno zwierzę mogło utrzymać społeczność złożoną z dzieci, kobiet i mniej mobilnych, starszych członków grupy przez dni, a nawet tygodnie, podczas gdy myśliwi szukali kolejnej zdobyczy” – wyjaśnia (cytowany przez Reutersa) archeolog James Chatters, współautor badania.

Dieta matki chłopca została porównana z dietą zwierząt mięsożernych i wszystkożernych, które żyły mniej więcej w tym samym okresie prehistorycznym. Jak się okazało, największe podobieństwo zaobserwowano w przypadku diety ssaka z rodziny kotowatych, który również żywił się mięsem mamutów.

Dieta zapewniająca większą mobilność?

Nowe odkrycie fascynuje archeologów także pod kątem badania stylu życia kultury Clovis. Badacze zauważają, że najnowsze dane potwierdzają część wcześniej postawionych hipotez. Do tej pory m.in. na podstawie znalezionych szczątków przyrządów, które służyły do polowania (głównie grotów), oceniano, że badana grupa mogła być wysoce mobilna. Dzięki umiejętności polowania na duże zwierzęta, w tym mamuty, prehistoryczni przodkowie Indian nie musieli polegać na żywności złożonej m.in. z małych ssaków – co mogą potwierdzać najnowsze badania. To pozwalało z kolei na dużą elastyczność dotyczącą przemieszczania się na nowe obszary. Może być to również odpowiedź na pytanie, jak przedstawicielom kultury Clovis udało się szybko rozprzestrzenić na terenach prehistorycznej Ameryki Północnej.