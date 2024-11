Radar NASA wychwycił opuszczone „miasto pod lodem” na Grenlandii

Radar UAVSAR pomoże przewidzieć skutki ocieplenia klimatu?

Celem lotu, podczas którego „odkryto” Camp Century, była kalibracja, walidacja i zrozumienie możliwości i ograniczeń radaru UAVSAR w zakresie mapowania wewnętrznych warstw pokrywy lodowej i dna lodowego. UAVSAR (The Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar) to radar obrazowy, za pomocą którego można mierzyć, w jaki sposób zmienia się ukształtowanie terenu na Ziemi (w jaki sposób jej pokrywa ulega deformacjom). Radar miał być wykorzystywany do lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. W tej chwili system zamontowany jest na podwoziu samolotu Gulfstream III wykorzystywanego przez NASA.

Naukowcy liczą, że jego wykorzystanie pomoże zwiększyć precyzję pomiarów pokrywy lodowej na Ziemi – nie tylko na Grenlandii, ale też np. na Antarktydzie. To z kolei pozwoli na dokładniejsze przewidzenie, jaki wpływ będzie miało ich topnienie na poziom wód w oceanach. - Bez szczegółowej wiedzy na temat grubości lodu nie można wiedzieć, jak pokrywy lodowe zareagują na szybko ocieplające się oceany i atmosferę, co znacznie ogranicza naszą zdolność do prognozowania tempa wzrostu poziomu morza – powiedział w rozmowie z Earth Observatory Alex Gardner z należącego do NASA laboratorium Jet Propulsion Laboratory prowadzącego badania radarem UAVSAR.

Loty testowe, które odbyły się na początku tego roku, umożliwią prowadzenie kampanii mapowania nowej generacji na Grenlandii, Antarktydzie i poza nimi. W tej chwili naukowcy szacują, że gdyby pokrywa lodowa na samej Grenlandii uległa stopnieniu, poziom mórz podniósłby się o ponad 7 m.