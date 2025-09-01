Co jest we wnętrzu Marsa? Badania NASA ujawniły prastare struktury

Aktualizacja: 01.09.2025 14:10 Publikacja: 01.09.2025 13:36
Naukowcy zbadali struktury znajdujące się głęboko we wnętrzu płaszcza Czerwonej Planety (zdj. ilustracyjne).
Foto: Adobe Stock
Jak wygląda wnętrze Marsa? Jak przebiegał proces formowania się tej planety? Wbrew pozorom, struktura planety nie przypomina struktury wnętrza Ziemi. Najnowsze badanie, które opublikowano 28 sierpnia w czasopiśmie „Science”, ujawniło ciekawą anomalię.
Na potrzeby najnowszego badania wnętrza Marsa wykorzystano informacje z lądownika InSight NASA („Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport”). Misją zakończoną w 2022 r. zarządzał Jet Propulsion Laboratory NASA. Obiekt zbierał dane dotyczące m.in. fal sejsmicznych. W ramach misji na powierzchni Marsa umieszczono sejsmometr. Urządzenie zaczęło zbierać dane w 2018 roku, a do zakończenia misji sondy (2022 r.) zarejestrowało łącznie 1319 trzęsień Marsa. Na potrzeby najnowszego projektu wykonano dokładną analizę fal sejsmicznych, wytworzonych przez osiem zarejestrowanych trzęsień Czerwonej Planety.
Jak wyjaśniają autorzy badania, analiza trzęsień Marsa wykazała zmiany w falach sejsmicznych docierających głęboko do wnętrza płaszcza planety. Płaszcz Marsa ma grubość do ok. 1550 km, a jest zbudowany z litej skały, która osiąga temperatury rzędu ok. 1500 stopni Celsjusza. Zespół badawczy zauważył, że fale stopniowo spowalniają, przemieszczając się przez kolejne struktury pod powierzchnią planety.
Pierwotnie zakładano, że spowolnienie dotyczy tylko skorupy Marsa. Aby sprawdzić tę teorię, zespół wykonał m.in. symulacje komputerowe. Te pokazały, że zakłócenia powstają, gdy fale sejsmiczne przechodzą przez określone obszary w płaszczu Marsa. Jak odkryto, na tym obszarze znajdują się bryły o średnicy dochodzącej do ok. 4 km. Skalisty materiał jest rozrzucony po całym płaszczu Marsa. Zdaniem badaczy namierzone obszary różnią się składem od otaczającej je struktury.
„Nigdy wcześniej nie widzieliśmy wnętrza planety z tak dużą szczegółowością i wyrazistością” – wyjaśnia główny autor badania, Constantinos Charalambous z Imperial College London. Zdaniem badacza płaszcz Czerwonej Planety jest usiany „starożytnymi fragmentami materiałów”, wskazującymi na określony przebieg ewolucji planety.
Wykryte struktury są prawdopodobnie szczątkami asteroid lub innych, skalistych, kosmicznych materiałów. Obiekty te bombardowały powierzchnię Marsa na wczesnym etapie jego formowania. Po uderzeniu na powierzchni planety powstawał ocean magmy. Ta wnikała głęboko do płaszcza planety, zabierając ze sobą odłamki asteroid i fragmenty planetarnej skorupy. Naukowcy szacują, że opisany proces przebiegał prawdopodobnie w ciągu pierwszych 100 milionów lat istnienia Marsa.
Autorzy badania zwracają uwagę, że mowa o procesie, który wyglądał inaczej niż pierwotne formowanie się wnętrza Ziemi. Mars (podobnie jak Wenus i Merkury) nie posiada ruchomych płyt tektonicznych, a jego wnętrze porusza się znacznie wolniej. Jak wyjaśnia dr Charalambous, na wczesnym etapie rozwoju Marsa utwardzająca się powierzchnia „zamknęła płaszcz pod spodem, zamykając te pradawne, chaotyczne struktury – niczym planetarna kapsuła czasu”.
Zespół badawczy liczy na to, że wyniki nowej analizy pokażą m.in. nowy kierunek badań wnętrza Wenus i Merkurego.
