Co jest we wnętrzu Marsa? Badania NASA ujawniły prastare struktury

Jak wygląda wnętrze Marsa? Jak przebiegał proces formowania się tej planety? Wbrew pozorom, struktura planety nie przypomina struktury wnętrza Ziemi. Najnowsze badanie, które opublikowano 28 sierpnia w czasopiśmie „Science”, ujawniło ciekawą anomalię.

Dane do badania zebrał lądownik InSight

Na potrzeby najnowszego badania wnętrza Marsa wykorzystano informacje z lądownika InSight NASA („Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport”). Misją zakończoną w 2022 r. zarządzał Jet Propulsion Laboratory NASA. Obiekt zbierał dane dotyczące m.in. fal sejsmicznych. W ramach misji na powierzchni Marsa umieszczono sejsmometr. Urządzenie zaczęło zbierać dane w 2018 roku, a do zakończenia misji sondy (2022 r.) zarejestrowało łącznie 1319 trzęsień Marsa. Na potrzeby najnowszego projektu wykonano dokładną analizę fal sejsmicznych, wytworzonych przez osiem zarejestrowanych trzęsień Czerwonej Planety.

Co pokazało badanie fal sejsmicznych na Marsie?

Jak wyjaśniają autorzy badania, analiza trzęsień Marsa wykazała zmiany w falach sejsmicznych docierających głęboko do wnętrza płaszcza planety. Płaszcz Marsa ma grubość do ok. 1550 km, a jest zbudowany z litej skały, która osiąga temperatury rzędu ok. 1500 stopni Celsjusza. Zespół badawczy zauważył, że fale stopniowo spowalniają, przemieszczając się przez kolejne struktury pod powierzchnią planety.

Pierwotnie zakładano, że spowolnienie dotyczy tylko skorupy Marsa. Aby sprawdzić tę teorię, zespół wykonał m.in. symulacje komputerowe. Te pokazały, że zakłócenia powstają, gdy fale sejsmiczne przechodzą przez określone obszary w płaszczu Marsa. Jak odkryto, na tym obszarze znajdują się bryły o średnicy dochodzącej do ok. 4 km. Skalisty materiał jest rozrzucony po całym płaszczu Marsa. Zdaniem badaczy namierzone obszary różnią się składem od otaczającej je struktury.