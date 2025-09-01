Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Co jest we wnętrzu Marsa? Badania NASA ujawniły prastare struktury

Struktura wnętrza Czerwonej Planety nie jest jednolita. Wyniki najnowszego badania dostarczają ciekawych informacji o formowaniu się Marsa. Dane do badania zebrano dzięki misji InSight NASA.

Publikacja: 01.09.2025 13:36

Naukowcy zbadali struktury znajdujące się głęboko we wnętrzu płaszcza Czerwonej Planety (zdj. ilustr

Naukowcy zbadali struktury znajdujące się głęboko we wnętrzu płaszcza Czerwonej Planety (zdj. ilustracyjne).

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Jak wygląda wnętrze Marsa? Jak przebiegał proces formowania się tej planety? Wbrew pozorom, struktura planety nie przypomina struktury wnętrza Ziemi. Najnowsze badanie, które opublikowano 28 sierpnia w czasopiśmie „Science”, ujawniło ciekawą anomalię.

Dane do badania zebrał lądownik InSight

Na potrzeby najnowszego badania wnętrza Marsa wykorzystano informacje z lądownika InSight NASA („Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport”). Misją zakończoną w 2022 r. zarządzał Jet Propulsion Laboratory NASA. Obiekt zbierał dane dotyczące m.in. fal sejsmicznych. W ramach misji na powierzchni Marsa umieszczono sejsmometr. Urządzenie zaczęło zbierać dane w 2018 roku, a do zakończenia misji sondy (2022 r.) zarejestrowało łącznie 1319 trzęsień Marsa. Na potrzeby najnowszego projektu wykonano dokładną analizę fal sejsmicznych, wytworzonych przez osiem zarejestrowanych trzęsień Czerwonej Planety.

Czytaj więcej

Astronomowie zaobserwowali niezwykle rzadkie zjawisko supernowej
Kosmos
To jedna z najdziwniejszych eksplozji gwiazd. Nowe era odkryć za pomocą AI

Co pokazało badanie fal sejsmicznych na Marsie?

Jak wyjaśniają autorzy badania, analiza trzęsień Marsa wykazała zmiany w falach sejsmicznych docierających głęboko do wnętrza płaszcza planety. Płaszcz Marsa ma grubość do ok. 1550 km, a jest zbudowany z litej skały, która osiąga temperatury rzędu ok. 1500 stopni Celsjusza. Zespół badawczy zauważył, że fale stopniowo spowalniają, przemieszczając się przez kolejne struktury pod powierzchnią planety.

Pierwotnie zakładano, że spowolnienie dotyczy tylko skorupy Marsa. Aby sprawdzić tę teorię, zespół wykonał m.in. symulacje komputerowe. Te pokazały, że zakłócenia powstają, gdy fale sejsmiczne przechodzą przez określone obszary w płaszczu Marsa. Jak odkryto, na tym obszarze znajdują się bryły o średnicy dochodzącej do ok. 4 km. Skalisty materiał jest rozrzucony po całym płaszczu Marsa. Zdaniem badaczy namierzone obszary różnią się składem od otaczającej je struktury.

Reklama
Reklama

Struktura płaszcza Marsa jak „kapsuła czasu”

„Nigdy wcześniej nie widzieliśmy wnętrza planety z tak dużą szczegółowością i wyrazistością” – wyjaśnia główny autor badania, Constantinos Charalambous z Imperial College London. Zdaniem badacza płaszcz Czerwonej Planety jest usiany „starożytnymi fragmentami materiałów”, wskazującymi na określony przebieg ewolucji planety.

Czytaj więcej

„Kosmiczna Podkowa" widoczna na nowych zdjęciach z Teleskopu Hubble'a
Kosmos
Przełomowe odkrycie astronomów. Zaobserwowano kosmicznego olbrzyma o rekordowej masie

Wykryte struktury są prawdopodobnie szczątkami asteroid lub innych, skalistych, kosmicznych materiałów. Obiekty te bombardowały powierzchnię Marsa na wczesnym etapie jego formowania. Po uderzeniu na powierzchni planety powstawał ocean magmy. Ta wnikała głęboko do płaszcza planety, zabierając ze sobą odłamki asteroid i fragmenty planetarnej skorupy. Naukowcy szacują, że opisany proces przebiegał prawdopodobnie w ciągu pierwszych 100 milionów lat istnienia Marsa.

Autorzy badania zwracają uwagę, że mowa o procesie, który wyglądał inaczej niż pierwotne formowanie się wnętrza Ziemi. Mars (podobnie jak Wenus i Merkury) nie posiada ruchomych płyt tektonicznych, a jego wnętrze porusza się znacznie wolniej. Jak wyjaśnia dr Charalambous, na wczesnym etapie rozwoju Marsa utwardzająca się powierzchnia „zamknęła płaszcz pod spodem, zamykając te pradawne, chaotyczne struktury – niczym planetarna kapsuła czasu”.

Zespół badawczy liczy na to, że wyniki nowej analizy pokażą m.in. nowy kierunek badań wnętrza Wenus i Merkurego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kosmos Mars (planeta) NASA

Jak wygląda wnętrze Marsa? Jak przebiegał proces formowania się tej planety? Wbrew pozorom, struktura planety nie przypomina struktury wnętrza Ziemi. Najnowsze badanie, które opublikowano 28 sierpnia w czasopiśmie „Science”, ujawniło ciekawą anomalię.

Dane do badania zebrał lądownik InSight

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Astronomowie zaobserwowali niezwykle rzadkie zjawisko supernowej
Kosmos
To jedna z najdziwniejszych eksplozji gwiazd. Nowe era odkryć za pomocą AI
„Kosmiczna Podkowa" widoczna na nowych zdjęciach z Teleskopu Hubble'a
Kosmos
Przełomowe odkrycie astronomów. Zaobserwowano kosmicznego olbrzyma o rekordowej masie
Kosmos
Polska musi wykorzystać swój kosmiczny moment
Szczyt aktywności roju Perseidów przypada na połowę sierpnia
Kosmos
Niecodzienne zjawisko zakłóci obserwacje Perseidów. Eksperci: Widoczność spadnie o 75 procent
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Materiał Promocyjny
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski (L) oraz jego małżonk
Kosmos
Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. Odpowiadał na pytania o kosmiczną misję
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie