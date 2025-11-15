Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nowe stanowisko dla sędziego Piotra Gąciarka. „Nie będę kierował się chęcią odwetu”

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i aktywny działacz Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” Piotr Gąciarek został powołany na nowego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym.

Publikacja: 15.11.2025 11:08

Sędzia Piotr Gąciarek

Sędzia Piotr Gąciarek

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Mateusz Adamski

Jak informuje portal oko.press, sędziego Piotra Gąciarka na stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie powołała w piątek 14 listopada sędzia Joanna Raczkowska, nowa rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Zastąpi na tym stanowisku odwołanych niedawno przez Raczkowską dwóch zastępców rzecznika, nominowanych za czasów sędziego Piotra Schaba: Adama Jaworskiego i Piotra Bojarczuka.

Portal podaje, że sędzia Gąciarek będzie oceniał pod kątem etycznym i dyscyplinarnym działania oraz zachowania stołecznych sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz prezesów stołecznych sądów rejonowych.

Czytaj więcej

Sędziowie Piotr Schab i Przemysław W. Radzik
Sądy i trybunały
Sędzia Raczkowska: Radzik i Schab nie potrafią się pogodzić z utratą stanowisk

Sędzia Piotr Gąciarek: Szykany, których doznałem w przeszłości, nie będą miały żadnego wpływu

Przypomnijmy, iż nowy zastępca rzecznika dyscyplinarnego jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Pełni funkcję członka zarządu i kieruje stołecznym oddziałem organizacji. Ostro krytykował zmiany w sądownictwie wprowadzane w czasach rządów PiS. Był ścigany dyscyplinarnie. W listopadzie 2021 r. został odsunięty od orzekania przez działającą wówczas Izbę Dyscyplinarną. Obniżono też jego wynagrodzenie o 40 proc. Powodem była odmowa udziału w składzie orzekającym, w którym zasiadał sędzia nominowany z udziałem tzw. nowej KRS. Izba Dyscyplinarna uznała, że sędzia utrudnia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, uniemożliwiając rozpoznawanie spraw ze swoim udziałem, do których został wyznaczony wraz z sędziami powołanymi na wniosek KRS, funkcjonującej w oparciu o obowiązujące aktualnie przepisy. Wcześniej został zawieszony na miesiąc przez ówczesnego prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Piotra Schaba, który był jednocześnie głównym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów w Polsce.

W styczniu 2023 r. Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła uchwałę zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej. IOZ stwierdziła niezasadność zarządzenia prezesa SO w Warszawie Piotra Schaba o odsunięciu sędziego od pracy oraz niezasadność uchwały Izby Dyscyplinarnej o jego zawieszeniu. IOZ je uchyliła i przywróciła sędziego Piotra Gąciarka do pracy.

Reklama
Reklama

Sędzia w rozmowie z oko.press stwierdził, że funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego będzie pełnił w interesie publicznym i dla dobra wymiaru sprawiedliwości. – Nie będę kierował się chęcią odwetu. Szykany, których doznałem w przeszłości, nie będą miały żadnego wpływu na podejmowane przeze mnie decyzje – zapewnił. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądownictwo Dyscyplinarne Sędziowie

Jak informuje portal oko.press, sędziego Piotra Gąciarka na stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie powołała w piątek 14 listopada sędzia Joanna Raczkowska, nowa rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Zastąpi na tym stanowisku odwołanych niedawno przez Raczkowską dwóch zastępców rzecznika, nominowanych za czasów sędziego Piotra Schaba: Adama Jaworskiego i Piotra Bojarczuka.

Portal podaje, że sędzia Gąciarek będzie oceniał pod kątem etycznym i dyscyplinarnym działania oraz zachowania stołecznych sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz prezesów stołecznych sądów rejonowych.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?
Sądy i trybunały
Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Podatki
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Staż pracy a emerytura. Czy i jaki ma wpływ?
Praca, Emerytury i renty
Wiek emerytalny jest, ale brakuje stażu pracy. Czy jest szansa na emeryturę z ZUS?
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Nieruchomości
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Szybki rozwód bez sądu będzie możliwy. Rząd przyjął projekt
Prawo rodzinne
Szybki rozwód bez sądu będzie możliwy. Rząd przyjął projekt
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama