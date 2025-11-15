Nowe stanowisko dla sędziego Piotra Gąciarka. „Nie będę kierował się chęcią odwetu”

Jak informuje portal oko.press, sędziego Piotra Gąciarka na stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie powołała w piątek 14 listopada sędzia Joanna Raczkowska, nowa rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Zastąpi na tym stanowisku odwołanych niedawno przez Raczkowską dwóch zastępców rzecznika, nominowanych za czasów sędziego Piotra Schaba: Adama Jaworskiego i Piotra Bojarczuka.

Reklama Reklama

Portal podaje, że sędzia Gąciarek będzie oceniał pod kątem etycznym i dyscyplinarnym działania oraz zachowania stołecznych sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz prezesów stołecznych sądów rejonowych.

Sędzia Piotr Gąciarek: Szykany, których doznałem w przeszłości, nie będą miały żadnego wpływu

Przypomnijmy, iż nowy zastępca rzecznika dyscyplinarnego jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Pełni funkcję członka zarządu i kieruje stołecznym oddziałem organizacji. Ostro krytykował zmiany w sądownictwie wprowadzane w czasach rządów PiS. Był ścigany dyscyplinarnie. W listopadzie 2021 r. został odsunięty od orzekania przez działającą wówczas Izbę Dyscyplinarną. Obniżono też jego wynagrodzenie o 40 proc. Powodem była odmowa udziału w składzie orzekającym, w którym zasiadał sędzia nominowany z udziałem tzw. nowej KRS. Izba Dyscyplinarna uznała, że sędzia utrudnia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, uniemożliwiając rozpoznawanie spraw ze swoim udziałem, do których został wyznaczony wraz z sędziami powołanymi na wniosek KRS, funkcjonującej w oparciu o obowiązujące aktualnie przepisy. Wcześniej został zawieszony na miesiąc przez ówczesnego prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Piotra Schaba, który był jednocześnie głównym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów w Polsce.

W styczniu 2023 r. Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła uchwałę zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej. IOZ stwierdziła niezasadność zarządzenia prezesa SO w Warszawie Piotra Schaba o odsunięciu sędziego od pracy oraz niezasadność uchwały Izby Dyscyplinarnej o jego zawieszeniu. IOZ je uchyliła i przywróciła sędziego Piotra Gąciarka do pracy.