Czy policja może skontrolować rolnika alkomatem na jego polu? Ekspert z KGP odpowiada

Pojazdy rolnicze takie jak ciągniki, kombajny rolnicze, ciągniki z przyczepą itp. to specyficzne typy pojazdów mechanicznych. Można się nimi poruszać po drogach publicznych (ale nie wszystkich). Jeszcze częściej spotykamy je na drogach gruntowych między wsiami, na prywatnych polach i podwórkach czy drogach leśnych. Od tego, w jakim miejscu poruszać się będzie pojazd, zależy to, kiedy i w jakich okolicznościach osoba kierująca może spodziewać się kontroli trzeźwości.

Kontrole drogowe rolników. Gdzie można się ich spodziewać?

Możliwość kontroli trzeźwości na drodze publicznej jest rzeczą oczywistą. Kierujący maszynami rolniczymi są tu takimi samymi uczestnikami ruchu drogowego jak pozostali kierowcy. A co z innymi drogami? Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że ustawa Prawo o ruchu drogowym ma zastosowanie do zasad ruchu nie tylko po drogach publicznych, ale również w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. - Co do zasady więc kategoria drogi „między wsiami” czy „leśnej” determinuje możliwość jej zastosowania. Przy czym, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach – wyjaśnia.

Oznacza to, że rolnik dojeżdżający na własne pole po drodze gruntowej łączącej dwie wsie może zostać skontrolowany przez policję pod kątem trzeźwości. Podobnie wygląda sytuacja na drogach leśnych. Dodatkowo w przypadku lasów obowiązują ograniczenia w poruszaniu się pojazdami mechanicznymi. Można to robić tylko po wyznaczonych drogach.

Kontrola trzeźwości na prywatnym polu i podwórku

A jak wygląda sytuacja z poruszaniem się po polu czy własnym podwórku? Jak wyjaśnia przedstawiciel Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą być stosowane również w poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania, strefami ruchu, „w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych”. – Szczególnie w pierwszym przypadku może być to teren prywatny (gdzie, co do zasady, nie prowadzimy kontroli drogowych) – tłumaczy nadkom. Opas – W takich przypadkach policjanci mogą interweniować i najczęściej będzie to spowodowane zagrożeniem bezpieczeństwa innych osób np. w przypadku spowodowania zdarzenia poza drogą publiczną.