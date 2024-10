Czego bezwzględnie nie wolno robić na L4?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, kontrola prawidłowości wykonania L4 polega na ustaleniu, czy chory nie wykonuje pracy zarobkowej oraz czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

W pierwszym przypadku sprawa jest dość prosta - chory nie może wykorzystać zwolnienia, aby w czasie wolnego nadrobić zaległości np. w innej pracy. W razie kontroli, osoba, która nie przestrzega tego przepisu, straci prawo do zasiłku chorobowego. Jeśli chodzi o drugi przypadek, czyli wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem, katalog czynności zabronionych nie został w żaden sposób sprecyzowany. Prawniczka Patrycja Pieszczek-Bober, w rozmowie z TOK FM przyznała, że z tego względu trudno jednoznacznie powiedzieć, co wolno, a czego nie wolno robić. Można jednak kierować się zasadą, że wykonywane czynności nie powinny mieć negatywnego wpływu na stan zdrowia. Jakie aktywności mogą zostać zakwestionowane przez kontrolerów ZUS? Na pewno różnego rodzaju obowiązki domowe i okołodomowe, które uznaje się za zbędne. W czasie przebywania na L4 nie powinno się zatem remontować mieszkania, pracować w ogrodzie, kosić trawy, czy pracować w gospodarstwie.

Czytaj więcej Zdrowie Do tego specjalisty skierowanie nie będzie już potrzebne. Rząd planuje zmiany Ustawa powodziowa wprowadziła szereg ułatwień dla osób poszkodowanych podczas wrześniowego kataklizmu. Nowe przepisy dotyczą m.in. łatwiejszego dostępu do psychologa. Podobne rozwiązanie dla wszystkich pacjentów już wkrótce może wejść w życie.

Co z zakupami? Jak tłumaczy ekspertka, sprawa jest dość skomplikowana. Najmniej przeciwwskazań jest w przypadku osób, które mieszkają same, bowiem nie ma ich kto wyręczyć. Na pewno nikt nie może zakwestionować wyjścia do lekarza oraz do apteki (o ile inny domownik nie jest w stanie zrealizować za nas recepty). Jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi oraz odwożenie ich np. do przedszkola, kwestie te nie są jasno określone. Zdaniem Patrycji Pieszczek-Bober kontrolerzy ZUS patrzą na całokształt sytuacji. Inaczej zatem zostaną ocenione osoby, które opiekę nad dziećmi mogą powierzyć innemu członkowi gospodarstwa domowego, a inaczej osoby samotnie wychowujące potomstwo, którym faktycznie nie ma się kto zająć.

Jak zabezpieczyć się w przypadku kontroli L4?

Ekspertka radzi, aby podczas wizyty u lekarza wypisującego zwolnienie lekarskie, poprosić dodatkowo o wypisanie zaleceń, np. dotyczących wyjścia na spacer. W takim przypadku w razie kontroli będzie można powołać się na dokument. Patrycja Pieszczek-Bober tłumaczy również, że dozwolone są wszelkie aktywności, które mają pomóc w najszybszym powrocie do zdrowia. Można jednak robić tylko to, co jest niezbędne.

Jak donosi TOK FM, w pierwszym półroczu tego roku ZUS skontrolował blisko 261 tys. osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. Chorzy najczęściej byli przyłapani na wykonywaniu pracy zarobkowej, remontach, wakacyjnych wyjazdach oraz imprezach towarzyskich. Kontrole zazwyczaj odbywały się po otrzymaniu anonimowych zgłoszeń. W efekcie ZUS cofnął lub obniżył świadczenia na łączną kwotę 117,5 mln zł.