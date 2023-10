Czy zbieranie w lesie drewna na opał jest legalne?

Z kolei art. 153 Kodeksu wykroczeń przewiduje karę grzywny do 250 złotych albo karę nagany dla osoby, która w nienależącym do niego lesie wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza, zbiera mech lub ściółkę, zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń, a także - uwaga - zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo robi to sposobem niedozwolonym.

Przywłaszczenie drewna wartego powyżej 800 zł jest przestępstwem kradzieży, która jest karana pozbawieniem wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Odpowiedzialności jak za kradzież podlega też osoba, która dopuszcza się wyrębu drzewa w celu przywłaszczenia (art. 290 kodeksu karnego). W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.