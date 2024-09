Podobne zasady dotyczą obecnie handlu świeżymi owocami i warzywami. Podczas oceny przydatności do sprzedaży pod uwagę bierze się ich charakterystykę organoleptyczną. Nowe przepisy miałyby również ułatwić logistykę towarów.

Jak sprawdzić bezpieczeństwo grzybów?

Sanepid ostrzega, aby grzyby kupować wyłącznie w sklepach i na targowiskach. Handel przydrożny tymi przysmakami jest zakazany. Osoby, które zaopatrują się w grzyby z niewiadomego źródła, sporo ryzykują, bowiem spożycie niektórych gatunków jest śmiertelne. Chcąc upewnić się co do tego, czy dany gatunek jest jadalny, warto udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Takie placówki znajdują się w mniejszych i większych miastach w całej Polsce. Porada jest bezpłatna. Obecnie do sprzedaży w naszym kraju dopuszczone są 72 gatunki grzybów. Jak podaje polsatnews.pl, atest zezwalający na sprzedaż jest wydawany w momencie, gdy w badanym zbiorze znajdują się okazy jednego gatunku, grzyby są nierozdrobione, nie zawierają pleśni, żywych larw lub kanalików po larwach oraz mają odpowiednio niską ilość zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Warto pamiętać, że klient ma prawo zażądać od handlarza okazania dokumentów uprawniających do sprzedaży.

Czytaj więcej Środowisko W tych miejscach nie wolno zbierać grzybów. Za złamanie zakazu grożą surowe kary Sezon grzybobrania w pełni. Choć szukanie grzybów to jedna z ulubionych aktywności Polaków, nie wszyscy wiedzą, że istnieją pewne ograniczenia. W niektórych miejscach zbieranie jest zabronione, a osobom, które złamią zakaz grozi mandat.

Osoby, które samodzielnie zbierają grzyby, powinny z kolei pamiętać, że obowiązują pewne ograniczenia. Grzybobranie jest zakazane w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, terenach wojskowych, na uprawach do 4 m wysokości, w ostojach zwierzyny oraz w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych. Za niedostosowanie się do tych wymogów grozi mandat w wysokości 500 zł. Zabronione jest również zbieranie gatunków będących pod ochroną. W tym przypadku kara może być znacznie wyższa i wynieść nawet 5 tys. zł.