Ile kosztuje kilogram kasztanów w skupie

Ceny kasztanów w skupie są różne w zależności od regionu. Jeszcze w 2023 roku można było nieźle zarobić - najwięcej płacono za nie w województwie Zachodniopomorskim - 1,7 zł a najmniej na Mazowszu – 1 zł za kilogram. W Wielkopolsce można było zarobić 1,5 zł a w Łódzkiem 1,30 zł za kilogram.

Reklama

W tym roku kasztany staniały. Według portalu branżowego Strefaagro kilogram kosztuje 1,2 zł – a skup zaczyna się 23 września. Na Pomorzu za kilogram kasztanów płacą 1,10 zł. Najtaniej jest na Podlasiu, gdzie płacą zaledwie 50 gr za kilogram, ale nie ma ograniczeń ilościowych. Przyjmą w skupie każdą ilość kasztanów.

Czytaj więcej Biznes Nadleśnictwo Hajnówka: leśniczówka za bezcen dla działaczy PiS Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku zmienił status prawny jednej z leśniczówek, dzięki czemu jego syn może kupić nieruchomość za 12 tys. zł – informuje onet.pl.

Jak sprzedać kasztany

Kasztany skupują nie tylko skupy surowców, ale także firmy, na przykład takie, które specjalizują się w przeróbce kasztanów dla firm farmaceutycznych. U nich cena za kilogram kasztanów waha się od 60 do 90 gr za kilogram. Trzeba jednak pamiętać, że kasztany muszą być pozbawione jakichkolwiek nieczystości, wolne od pleśni i zapachu stęchlizny, a także muszą być też obrane z łupin. Zanim dostarczy się je do sprzedaży muszą być przechowywane w przewiewnych workach, które można dostać od firmy skupującej je. Przy większej ilości kasztanów (od 1000 kg) można także liczyć na odbiór przez firmy, nie trzeba ich samemu wozić.

Do czego wykorzystuje się kasztany

Owoce kasztanowca znajdują swoje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Substancje zawarte w kasztanowcu mają działanie przeciwzapalne, ściągające, usprawniają przepływ krwi i przeciwbakteryjne. Wykorzystuje się je do produkcji kremów na żylaki, cerę naczynkową oraz nawilżających balsamów do ciała. Wyciąg z kasztanów dodawany jest również do maseczek do twarzy, olejków oraz płynów do kąpieli i żeli pod prysznic. W farmaceutyce używa się je przede wszystkim do preparatów na żylaki.