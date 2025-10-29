Aktualizacja: 29.10.2025 13:52 Publikacja: 29.10.2025 13:10
Donald Tusk
Foto: PAP, Radek Pietruszka
Poniedziałek – wybucha afera związana ze sprzedażą w ostatnich tygodniach rządów PiS działki ważnej z perspektywy budowy linii kolejowej łączącej CPK z Warszawą. Rządowa agencja sprzedaje ją za niespełna 21 mln zł, dziś działka może być warta 400 mln zł. Wtorek – Prokuratura Krajowa informuje, że chce uchylenia immunitetu i aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który ma usłyszeć zarzuty stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która zawłaszczyła Fundusz Sprawiedliwości. Środa – CBA zatrzymuje byłego wiceministra w rządzie PiS Pawła M., pod zarzutem uzyskania korzyści majątkowych dzięki powoływaniu się na wpływy administracji.
Jeszcze kilka takich dni i co drugi polityk PiS będzie przed położeniem się spać profilaktycznie kładł obok łóżka szczoteczkę do zębów, bo o 6 nad ranem, czyli zwyczajowej godzinie odwiedzin funkcjonariuszy służb, można o niej zapomnieć.
Czytaj więcej
„Chcieli zrobić państwo podsłuchów, teraz będą słuchani przez prokuratora i sąd.” , „Sądził, że m...
To nadzwyczajne wzmożenie służb i prokuratury może być, oczywiście, przypadkowe, ale – jak zauważył niegdyś ksiądz Bronisław Bozowski – „nie ma przypadków, są tylko znaki”. A wszystkie znaki na niebie, ziemi i w prokuraturze wskazują, że ziszcza się to, czego wielu się spodziewało w momencie, gdy do budynku Ministerstwa Sprawiedliwości wchodził Waldemar Żurek, ze swoim bagażem doświadczeń z pracy drwala.
Żurek wymiaru sprawiedliwości zreformować nie może, bo rząd nie zamierza podejmować rozmów z Karolem Nawrockim, a Karol Nawrocki ma weto i nie zawaha się go użyć. Może jednak – jako prokurator generalny – oczekiwać od śledczych, że wrzucą piąty albo nawet szósty bieg, jeśli chodzi o rozliczenia PiS. Bo owszem, Polacy – z wyjątkiem najtwardszego elektoratu rządzących – bardziej niż polityczną zemstą zainteresowani są poprawą dostępu do ochrony zdrowia i tym, by do ich portfeli trafiało coraz więcej złotówek, ale kropla drąży skałę.
Jeśli nie sposób będzie otworzyć lodówki, by nie wypadła stamtąd informacja o kolejnych zarzutach, zatrzymaniach, zorganizowanych grupach przestępczych i handlu działkami pod CPK, wówczas wyborcy może nie pokochają Tuska i jego partii, ale z pewnością wielu z nich przypomni sobie o tym, dlaczego nie kochają też Jarosława Kaczyńskiego.
Foto: Paweł Krupecki
A to, z perspektywy Donalda Tuska, już bardzo wiele. Jeszcze niedawno wydawało się, że po wyborze Karola Nawrockiego PiS nabiera wiatru w żagle i już za chwileczkę, już za momencik rozpocznie dziarsko marsz ku władzy, ale w sondażach partia Kaczyńskiego na razie bezskutecznie próbuje przebić głową magiczną barierę 30 proc. poparcia. Bez tego nawet zwycięstwo w wyborach może okazać się pyrrusowe, bo Konfederacja w negocjacjach o przyszłym rządzie z pewnością zalicytuje wysoko, jeśli Kaczyński będzie na nią skazany. A kolejne prokuratorskie zarzuty dla czołowych polityków PiS i konieczność tłumaczenia się przez nich, że wcale nie są aż tak źli walki o prawicowy rząd dusz nie ułatwią. Skorzystać może na tym jedna z dwóch Konfederacji – każda przekonująca, że jest prawdziwą, uczciwą prawicą.
Ale Tusk nie gra oczywiście o poprawę pozycji negocjacyjnej Konfederacji. On chce z jednej strony odzyskać inicjatywę – co wobec braku sprzyjającego rządzącym prezydenta łatwiej uzyskać rozliczeniami niż ofensywą ustawodawczą. Z drugiej, chce maksymalnie zmobilizować własny elektorat, który rozliczeniom niewątpliwie przyklaśnie. Po trzecie – blokując sondażowy wzrost PiS, przy utrzymaniu stosunkowo wysokiego poparcia dla KO, chce z pewnością wywrzeć presję na mniejszych koalicjantach – przede wszystkim PSL i Polsce 2050, by ci zgodzili się wylądować na listach Koalicji Obywatelskiej, bo to może dać nadzieję na utrzymanie władzy.
Gdyby obie lewice przed wyborami porozumiały się w sprawie wspólnej listy, te kilka dodatkowych punktów procentowych przyniesionych liście KO przez dawną Trzecią Drogę mogłoby sprawić, że perspektywa odtworzenia koalicji 15 października po 2027 roku wcale nie byłaby tak bardzo odległa, jak to się jeszcze niedawno wydawało.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Poniedziałek – wybucha afera związana ze sprzedażą w ostatnich tygodniach rządów PiS działki ważnej z perspektywy budowy linii kolejowej łączącej CPK z Warszawą. Rządowa agencja sprzedaje ją za niespełna 21 mln zł, dziś działka może być warta 400 mln zł. Wtorek – Prokuratura Krajowa informuje, że chce uchylenia immunitetu i aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który ma usłyszeć zarzuty stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która zawłaszczyła Fundusz Sprawiedliwości. Środa – CBA zatrzymuje byłego wiceministra w rządzie PiS Pawła M., pod zarzutem uzyskania korzyści majątkowych dzięki powoływaniu się na wpływy administracji.
Chcielibyśmy korzystać z przywilejów wolnego handlu, ale tylko wtedy, gdy przynosi to nam korzyść, a wprowadzać...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Ujawniona przez WP afera z działką pod CPK to nie tylko problem wizerunkowy PiS, ale też pytanie o istotę jego r...
Konfederacja przez wiele godzin mogła w poniedziałek tryumfować ogłaszając ostateczną kompromitację POPiS-u, któ...
Coroczna waloryzacja 800 plus, bony mieszkaniowe na 100 tys. zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
W ostatni weekend Donald Tusk i Jarosław Kaczyński przedstawili zupełnie odmienne wizje rozwoju Polski i jej mie...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas