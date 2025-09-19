Czy można sprzedawać grzyby przy drodze? Przepisy mówią jasno

Aktualizacja: 19.09.2025 17:03 Publikacja: 19.09.2025 16:06
Czy można sprzedawać grzyby przy drodze?
Foto: Ajdin Kamber / Adobe Stock
Kwestie związane ze sprzedażą grzybów określone są przez przepisy. Szczegółowe informacje na ich temat znaleźć można na stronach internetowych wielu powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
W naszym kraju obrót grzybami zarówno świeżymi, jak i suszonymi podlega ścisłym przepisom sanitarnym. Zasady wprowadzania grzybów do obrotu lub do przetwórstwa reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.
Jak wynika z par. 4 wspomnianego rozporządzenia, „Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu: wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach [..]”. To jednak nie jest jedyny warunek, który należy spełnić. Trzeba bowiem jeszcze uzyskać odpowiedni atest.
„Zakup grzybów w innych miejscach i bez dokumentu potwierdzającego ich bezpieczne spożycie wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Osoby sprzedające grzyby w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz bez atestu podlegają karze mandatu od 500 do 5000 zł” – przypomina Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie w specjalnym komunikacie z 13 sierpnia 2025 roku zamieszczonym na swojej stronie internetowej.
Tym samym, jak wynika z powyższego, grzybów nie można sprzedawać przy drodze.
Wspomniany atest potwierdzający dopuszczenie danej partii grzybów do obrotu, który jest niezbędny do legalnej sprzedaży, wydawać mogą wyłącznie klasyfikatorzy grzybów lub grzyboznawcy. Atest taki uzyskać można m.in. w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach ich pracy.
Wzór atestu na grzyby świeże stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2011 roku. W ateście, który dotyczy całej badanej partii, znajduje się informacja o gatunku grzybów, a także ich wadze i okolicy, w której zostały zebrane. Jest również adnotacja dotycząca tego, że grzyby „[...] pod względem zgodności gatunkowej i cech organoleptycznych nie budzą zastrzeżeń i nadają się do obrotu i przetwórstwa”.
Każdy kupujący grzyby ma prawo prosić od ich sprzedawcy o okazanie atestu.
Do obrotu lub przetwórstwa można w Polsce stosować jedynie grzyby znajdujące się w wykazie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych, który znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2011 roku. Wykaz ten zawiera 72 gatunki grzybów.
Jak przypomina Główny Inspektorat Sanitarny, do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby dopuszcza się grzyby świeże, pod warunkiem, że:
Źródło: rp.pl
