Rzeczpospolita
Prawo
Czy można sprzedawać grzyby przy drodze? Przepisy mówią jasno

Rozpoczął się sezon grzybowy. Coraz częściej zobaczyć można osoby sprzedające grzyby przy drogach – w pobliżu ustawionego na poboczu samochodu czy na prowizorycznym stoisku. Czy można sprzedawać grzyby przy drodze? Wyjaśniamy.

Publikacja: 19.09.2025 16:06

Czy można sprzedawać grzyby przy drodze?

Czy można sprzedawać grzyby przy drodze?

Foto: Ajdin Kamber / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie przepisy regulują sprzedaż grzybów?
  • Gdzie można legalnie sprzedawać grzyby?
  • Gdzie można uzyskać atest na sprzedaż grzybów?
  • Jakie grzyby są dopuszczone do sprzedaży w Polsce?

Kwestie związane ze sprzedażą grzybów określone są przez przepisy. Szczegółowe informacje na ich temat znaleźć można na stronach internetowych wielu powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Czy można sprzedawać grzyby przy drodze?

W naszym kraju obrót grzybami zarówno świeżymi, jak i suszonymi podlega ścisłym przepisom sanitarnym. Zasady wprowadzania grzybów do obrotu lub do przetwórstwa reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Jak wynika z par. 4 wspomnianego rozporządzenia, „Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu: wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach [..]”. To jednak nie jest jedyny warunek, który należy spełnić. Trzeba bowiem jeszcze uzyskać odpowiedni atest.

Ostrzeżenie sanepidu: nie zbierać grzybów z terenu powodzi
Ochrona zdrowia
Ostrzeżenie sanepidu: nie zbierać grzybów z terenu powodzi
„Zakup grzybów w innych miejscach i bez dokumentu potwierdzającego ich bezpieczne spożycie wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Osoby sprzedające grzyby w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz bez atestu podlegają karze mandatu od 500 do 5000 zł” – przypomina Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie w specjalnym komunikacie z 13 sierpnia 2025 roku zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Tym samym, jak wynika z powyższego, grzybów nie można sprzedawać przy drodze.

Atest klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy na grzyby świeże: Gdzie można go uzyskać?

Wspomniany atest potwierdzający dopuszczenie danej partii grzybów do obrotu, który jest niezbędny do legalnej sprzedaży, wydawać mogą wyłącznie klasyfikatorzy grzybów lub grzyboznawcy. Atest taki uzyskać można m.in. w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach ich pracy.

Wzór atestu na grzyby świeże stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2011 roku. W ateście, który dotyczy całej badanej partii, znajduje się informacja o gatunku grzybów, a także ich wadze i okolicy, w której zostały zebrane. Jest również adnotacja dotycząca tego, że grzyby „[...]  pod względem zgodności gatunkowej i cech organoleptycznych nie budzą zastrzeżeń i nadają się do obrotu i przetwórstwa”.

Każdy kupujący grzyby ma prawo prosić od ich sprzedawcy o okazanie atestu.

Drewno w lesie w Nadleśnictwie Dynów w okolicy m. Huta Poręby
Prawo karne
Nowe paragrafy na leśnych złodziei i rajdowców. Śmiały ruch rządu

Jakie grzyby mogą być dopuszczone do obrotu?

Do obrotu lub przetwórstwa można w Polsce stosować jedynie grzyby znajdujące się w wykazie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych, który znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2011 roku. Wykaz ten zawiera 72 gatunki grzybów.

Jak przypomina Główny Inspektorat Sanitarny, do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby dopuszcza się grzyby świeże, pod warunkiem, że:

  • są jednego gatunku (z wyjątkiem grzybów, które mogą być użyte do produkcji środków spożywczych);
  • nie są rozdrobnione (z wyjątkiem podzielonych jeden raz wzdłuż osi ich trzonów) oraz nie są to wyłącznie trzony lub trzony oddzielone od kapeluszy w ilości przekraczającej liczbę kapeluszy;
  • nie wykazują zapleśnienia;
  • nie występują w nich żywe larwy lub kanaliki po larwach muchówek, a ilość grzybów zaczerwionych pierwotnie nie przekracza 5 proc. masy całkowitej grzybów;
  • zawartość substancji zanieczyszczających organicznych (zwłaszcza ściółki, mchu, igliwia) nie przekracza 0,3 proc. masy całkowitej grzybów;
  • zawartość substancji zanieczyszczających mineralnych nie przekracza 1 proc. masy całkowitej grzybów.

Niektóre obszary w lesie są objęte stałym zakazem wstępu
Prawo w Polsce
W tych miejscach lepiej nie zbierać grzybów. Kary za złamanie przepisów są wysokie

Źródło: rp.pl

Handel Prawo

