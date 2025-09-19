Czy można sprzedawać grzyby przy drodze? Przepisy mówią jasno

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie przepisy regulują sprzedaż grzybów?

Gdzie można legalnie sprzedawać grzyby?

Gdzie można uzyskać atest na sprzedaż grzybów?

Jakie grzyby są dopuszczone do sprzedaży w Polsce?

Kwestie związane ze sprzedażą grzybów określone są przez przepisy. Szczegółowe informacje na ich temat znaleźć można na stronach internetowych wielu powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Czy można sprzedawać grzyby przy drodze?

W naszym kraju obrót grzybami zarówno świeżymi, jak i suszonymi podlega ścisłym przepisom sanitarnym. Zasady wprowadzania grzybów do obrotu lub do przetwórstwa reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Jak wynika z par. 4 wspomnianego rozporządzenia, „Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu: wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach [..]”. To jednak nie jest jedyny warunek, który należy spełnić. Trzeba bowiem jeszcze uzyskać odpowiedni atest.